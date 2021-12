Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La course vers l’Elysée va s’accélérer à partir de ce mercredi chez Les Républicains. La droite ouvre en effet ce matin le congrès qui désignera son candidat à la présidentielle, dans un scrutin de quatre jours qui s’annonce serré. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se présentent et le vainqueur sera connu samedi à 14h30. Le scrutin, électronique, se tient à deux tours : le premier de mercredi 8 heures à jeudi 14 heures et le second de vendredi 8 heures à samedi 14 heures. La majorité des fédérations auront aussi un point de vote physique en soutien. Et pour une dernière fois faire pencher la balance en leur faveur, les prétendants ont confronté leur programme mardi soir lors d’un débat sur France 2.

Après un passage compliqué en Guadeloupe, le ministre des Outre-mer a vécu une journée beaucoup plus tournée vers le dialogue mardi en Martinique. Sébastien Lecornu, s’est ainsi montré ouvert à une « adaptation de l’application de la loi » sur l’obligation vaccinale, déjà repoussée au 31 décembre. Arrivé lundi soir en Martinique, deuxième et dernière étape d’un court séjour destiné à sortir de la crise sociale les Antilles, le ministre a rencontré à Fort-de-France une délégation de 20 syndicalistes et les élus locaux, après que des discussions similaires la veille en Guadeloupe ont tourné court. Il doit être de retour ce mercredi à Paris. En attendant, des violences secouent toujours la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi Saint-Martin où des barrages perturbaient de nouveau la circulation mardi après trois semaines d’accalmie.

La campagne d’Eric Zemmour ne débute pas sereinement. Le tout nouveau candidat à la présidentielle a fustigé mardi soir une « interview de procureur » sur TF1, une « escroquerie intellectuelle », reprochant à Gilles Bouleau d’avoir « voulu faire son malin » durant le JT de 20 heures. « Devant les autres, il ( Gilles Bouleau) s’efface, poliment, humblement, parfois de façon larvaire. Avec moi, il s’est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte », s’est exaspéré le polémiste après avoir quitté la chaîne, selon des images diffusées par CNews et BFMTV. Sur ce point, même Robert Ménard, bien que proche du candidat, a pris ses distances jugeant « que là, il se trompe de cible ».