Films de Noël tous les après-midi à la télé. Vitrines des commerces décorées. Et catalogues de jouets dans les boîtes aux lettres. Pas de doute, c’est bientôt Noël ! Et pour lancer les festivités en ce 1er décembre, beaucoup d’enfants (et pas mal de grands) vont ouvrir ce mercredi la première case de leur calendrier de l’Avent.

Si la grande distribution en propose pour tous les goûts – avec des chocolats ou des jouets pour les plus jeunes, avec des cosmétiques ou de la bière pour les adultes –, la tendance du do-it-yourself (DIY) s’est glissée jusque dans nos calendriers de l’Avent. Confectionnés avec le souci d’offrir une attention personnalisée, tout en réfléchissant à sa manière de consommer.

« Offrir une petite madeleine de Proust »

Dans les boutiques de la capitale, on peut facilement trouver de quoi composer son propre calendrier. Chez Sostrene Grene, plusieurs modèles à garnir sont proposés. Et dans la boutique, Nola et Emmanuelle ont préparé un espace dédié avec une sélection de petits cadeaux pour les remplir. « Nous avons des balles rebondissantes, des voiturettes, des yoyos, des serpentins ou des billes, ainsi que des décorations de Noël », indiquent les deux jeunes femmes.

La préparation des calendriers de ses quatre petites-filles, Nicole s’y attelle « chaque année dès début octobre. Assistée de mon mari, je cherche de nouvelles idées selon leur âge. Cette année, elles auront de jolies maisons décorées : pour Romane, 7 ans, ce sera le thème Casse Noisette ; pour Rose, 3 ans et demi, une licorne. Et pour les jumelles Louise et Mia, 28 mois, le Noël de Plume le petit lapin ». Et leurs petites-filles, Nicole et son mari les gâtent avec plaisir. « Chaque jour, elles découvriront un chocolat et une surprise : des livres, des décorations pour le sapin et des chaussettes de Noël. Le 1er décembre, on leur dépose les calendriers, en espérant leur offrir ainsi une petite madeleine de Proust et de jolis souvenirs d’enfance. Et pour nous, quel bonheur de voir leurs regards émerveillés et leurs sourires ! »

Cette année, Casse Noisette, licorne et Plume le petit lapin sont les thèmes choisis par Nicole pour décorer les calendriers de l'Avent maison que Nicole a confectionnés pour ses petites-filles. - Nicole G. pour 20 Minutes

« Ma maman le remplit chaque année depuis que j’ai 4 ans »

A 37 ans, Lena reçoit le sien toujours avec le même plaisir. « Il est en tissu, c’est ma maman qui l’a confectionné et qui le remplit chaque année depuis que j’ai 4 ans. C’est beaucoup plus esthétique et affectif qu’un calendrier du commerce. Et sans cochonneries industrielles : il n’est garni que de bons chocolats qu’elle achète chez un artisan ». Et elle n’est pas la seule. « Tout à l’heure, un client est venu acheter un gros assortiment pour en garnir les calendriers qu’il prépare pour ses proches, raconte Sarah, qui accueille les clients gourmands à l’Atelier du chocolat, dans le 4e arrondissement. Les clients achètent de petits chocolats, mais aussi des bouchées individuelles de Noël, en forme de tête de renne ou de flocon de neige ».

Les maîtres chocolatiers amateurs, eux, peuvent carrément préparer leurs propres chocolats. « Nous proposons toute une variété de pépites à faire fondre et des moules de formes différentes », indique Elodie Abécassis, cofondatrice de la marketplace I Make, sur laquelle on peut trouver tout ce qu’on veut pour créer et garnir son calendrier. Pour une version gourmande, on trouve aussi sur le site « des emporte-pièces de toutes les formes pour confectionner de jolis sablés de Noël ». Côté contenant, la marketplace laisse le choix : « La tendance cette année, ce sont les modèles en bois, en forme de train, de château, de couronne ou de chalet de Noël, décrit Elodie Abécassis, que l’on peut personnaliser selon sa créativité. Et si on manque d’idées, nous proposons de nombreux tutoriels ».

Cette année, la tendance est aux calendrier de l'Avent en bois, personnalisables à l'envi. - Youdolt

« Donner du sens à sa consommation »

Au moment des fêtes, on a tous tendance à faire chauffer la carte et à surconsommer. Mais ça, c’était avant Greta Thunberg et la pandémie. Aujourd’hui donc, si on a plus que jamais envie de (se) faire plaisir, faire de Noël une fête davantage écoresponsable et généreuse est pour beaucoup une préoccupation majeure. A l’instar de Lou. « L’an passé, j’avais fait un calendrier de l’Avent inversé : au lieu d’ouvrir une case, on met chaque jour un objet dans un carton, que l’on offre ensuite à des sans-abri ». La jeune femme, qui fabrique déjà « shampooing, dentifrice, lessive, produits d’entretien et décoration de Noël », va passer cette année au « calendrier de l’Avent DIY. Je vais l’offrir à mon conjoint comme cadeau de Noël. Je l’ai garni de chocolats, de paquets de café et de petites attentions ».

« Le but est de donner du sens à sa consommation, tant en confectionnant un support durable et écologique et en offrant des petits cadeaux vraiment utiles », souligne Elodie Abécassis, dont les équipes sélectionnent les fournisseurs via « une charte de qualité sur la provenance des matériaux, avec des labels pour les tissus et les cosmétiques (bio, Oeko-Tex, cosmebio). On défend le faire soi-même et ses bienfaits : réduire ses déchets, donner envie de consommer autrement. Le fait de faire soi-même crée un attachement à l’objet réalisé et permet d’éviter la surconsommation ».

« Chasse au trésor » et rouleaux de papier toilette

Et ce n’est pas Laurette qui dira le contraire. « Quand j’étais ado, ma mère m’avait confectionné un calendrier de l’Avent en tissu avec vingt-quatre petites bottes, qu’elle m’a préparé chaque année jusqu’au jour où j’ai quitté la maison. Je l’aimais tellement que j’ai fait pareil pour mes enfants. Une année, c’était calendrier "chasse au trésor" ; une autre, j’avais acheté un avion Lego de seconde main, que j’avais démonté et réparti dans les bottes. Je mets aussi des bons pour des repas déguisés ou des films en famille. Je ne sais pas combien d’années je le ferai, mais à chaque fois, ma famille l’attend et je m’amuse beaucoup ! »

Alphonsine, qui garde des enfants, « propose tous les ans aux plus grands de faire un calendrier de l’Avent 100 % recyclable avec des rouleaux de papier toilette. Ils les peignent et je les agrafe pour former ou un sapin ou un flocon de neige. Je les remplis avec des chocolats et des bons, pour regarder un dessin animé ou aller voir les illuminations de Noël. Et les enfants sont très fiers de leur création ! » En plus des rouleaux de papier toilette, Cécile a utilisé de « vieux rubans et des chutes de tissus pour fabriquer un calendrier de l’Avent "spécial récup" pour [sa] fille. J’ai adoré lui confectionner. Elle a tellement adoré qu’elle l’a pris en photo et envoyé à tous ses amis ! »