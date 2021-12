En ce 1er décembre, beaucoup d’enfants se réjouissent en ouvrant la première case de leur calendrier de l’Avent, tandis que certaines femmes accueillent cette date… avec quelques gouttes de sueur.

Car le marathon est lancé : invitations pour les multiples Noël, organisation des vacances, anticipation des courses, des menus, des dépenses, listes des cadeaux pour chacun, cachette pour que la surprise ne soit pas gâchée… Pas évident de trouver des idées de cadeaux différents pour les grands-parents, la marraine, les oncles…

Anticiper et déléguer

Si décembre rime avec magie, il se traduit ainsi pour certaines en une explosion de la charge mentale. Les plus ambitieuses innovent chaque année côté cuisine, et s’adonnent aux cadeaux fait maison et aux papiers cadeaux zéro déchet. Les plus rodées ont appris à déléguer (« Tu ne devais pas t’occuper de ta famille ? » ), ont un rétroplanning dans leur portable et anticipent les présents depuis deux mois. Les plus saoulées font un chèque à chaque membre de la tribu et commandent chez le traiteur.

Cette année encore, le Covid-19 laisse planer l’incertitude sur les grandes réunions familiales ou les vacances au soleil. Va-t-il falloir annuler toutes les invitations ? Et envoyer par La Poste tous les cadeaux ? Covid ou pas, Noël n’est pas forcément une partie de plaisir pour les femmes, et en particulier les mères.

Et vous, avez-vous l’impression que votre cerveau va exploser en ce mois de décembre ? Pas plus qu’une autre période ? Préparer Noël, c’est plus une joie que du stress ? Vous arrivez à répartir les tâches de chacun au sein du couple ? De la famille ? Vous avez opté pour un réveillon en mini-comité pour arrêter de dépenser argent et énergie ? Qu’avez-vous mis en place pour alléger votre charge mentale spéciale fêtes de fin d’année ?