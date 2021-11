Enfin une bonne nouvelle dans le contexte actuel. Les stations de ski béarnaises de Gourette et de La Pierre Saint Martin dans les Pyrénées-Atlantiques vont pouvoir ouvrir avec quelques jours d’avance grâce à une neige déjà au rendez-vous. Après 20 mois sans ski et sans remontées mécaniques en raison de la crise sanitaire, elles vont accueillir les premiers skieurs dès ce samedi 4 décembre. Une ouverture de la saison deux semaines plus tôt que prévue, rapporte France Bleu.

« Il y a 1,30 m de neige en bas des pistes à la Pierre Saint Martin, 1 m à Gourette et plus de 2 m au sommet, » explique Olivier Grosclaude, le patron de l’Etablissement public des stations d’altitude. Malgré un manque de personnel au niveau de la restauration, toutes les remontées mécaniques sont opérationnelles. Dans un premier temps, il est prévu que les deux stations restent ouvertes jusqu’au 8 décembre, sauf si de nouvelles fortes chutes de neige ont lieu dans les prochains jours. D’autres stations des Pyrénées pourraient décider d’anticiper leur ouverture.