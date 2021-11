Ah, le froid qui revient, les décorations qui pavent les rues, les après-midi chocolat chaud/plaid… Et surtout les comédies romantiques de noël ! Aussi indispensables que le calendrier de l’avent, les Love Actually, The Holiday ou plus récemment Christmas Flow, font entièrement partie de l’atmosphère de cette fin d’année.

Généralement ces films/téléfilms à petit budget répondent peu ou prou au même schéma : une jeune femme célibataire (et un peu désespérée) cherche l’amour pendant la période de Noël, elle rencontre un homme qui la déçoit et finalement ce dernier revient car il se rend compte (ce n’est pas trop tôt) que c’est la femme de sa vie (en gros). On le sait, la vie est parfois meilleure scénariste que n’importe quel auteur de fiction, et c’est ce qu’on voudrait que vous nous aidiez à prouver.

Vous avez vécu une histoire digne d’une comédie romantique de Noël ? Voire plus belle encore ? Votre rencontre a été hasardeuse et « magique » en période de fêtes ? Racontez-nous ! Votre belle histoire nous servira pour la rédaction d’un article. Pour témoigner il suffit de remplir le formulaire ci-dessous.