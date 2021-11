Un « calendrier » trompeur. Un message annonçant les dates de « lancement » de différents variants du Covid-19 circule actuellement sur les réseaux sociaux. Selon ce document, rédigé en espagnol, le variant Omicron aurait dû apparaître en mai 2022 et le variant Delta aurait dû être « lancé » en juin 2021. Il prévoit d’ailleurs l’émergence d’un nouveau variant par mois jusqu’en février 2023.

Attention à cette liste relayée sur les réseaux sociaux. - Capture d'écran Facebook

Ce tableau plus que douteux circule en ligne au moins depuis cet été. Il est partagé à nouveau depuis l'émergence du variant Omicron accompagné de commentaires en anglais, en allemand, en russe ou encore en grec…

FAKE OFF

Cette liste porte les logos de l’OMS, du Forum économique mondiale et de l’université américaine Johns Hopkins. Toutefois, on n’en trouve aucune trace sur les sites Internet de ces trois institutions. « C’est un faux document qui n’a rien à voir avec le Forum économique mondial », a précisé un porte-parole de l’institution auprès de nos confrères du site d’information irlandais The Journal. L’OMS a également démenti tout lien avec ce calendrier auprès du site américain de fact-checking FactCheck.org.

Contrairement à ce qui est affirmé dans ce calendrier, le variant Delta a été détecté pour la première fois en octobre 2020 en Inde, selon l'OMS. Le variant Omicron a quant à lui été identifié en ce mois de novembre dans plusieurs pays.

De plus, les variants identifiés jusqu’à présent par l’OMS (Alpha, Bêta, Gamma, Delta et Omicron) ne sont pas apparus chacun à un mois d’intervalle, comme le « prévoit » le document. Alpha a été identifié en septembre 2020, il y a plus d’un an. Bêta a été séquencé en mai 2020 et Gamma en novembre de la même année.

Il est par ailleurs est difficile d’établir à l’avance l’évolution du Sars Cov-2, comme le notait le professeur britannique Ed Feil en mai. Il est compliqué, dans ces conditions, de se fier à une cette liste.