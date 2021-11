Malgré le radoucissement dans le Nord-Ouest, deux départements restent en vigilance orange pour des « risques de crues », ce mardi, le Nord et le Pas-de-Calais, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin.

Après un redoux dans la nuit de lundi à mardi dans les Hauts-de-France, puis le Nord-Ouest en fin de nui, la perturbation entrée par la mer du Nord, donnera des pluies des Hauts-de-France à Champagne-Ardenne dans la matinée.

De la neige par endroits

L’onde perturbée intéressera le matin les régions au nord de la Seine jusqu’au Grand-Est, associée à un vent de sud-ouest sensible. Elle produira des précipitations, faibles, qui prendront temporairement un caractère neigeux en Alsace et en Lorraine, avant le passage en pluies l’après-midi.

En revanche, des poches d’air froid résisteront en Haute-Saône, Territoire de Belfort et les Vosges. De fait, de la neige lourde et collante tombera dès 400 mètres d’altitude une bonne partie de la journée. De la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté, en marge du temps pluvieux, quelques pluies éparses seront possibles, avec de la neige sur les hauteurs jurassiennes.

Fraîcheur dans le massif central

Sur le reste du pays, le temps sera sec mais la nébulosité sera bien dense. Néanmoins, sur le Sud-Ouest, après des nuages bas et brouillards givrants, avec localement un regel des chaussées humides, les éclaircies s’élargiront l’après-midi et le soleil s’imposera sur les régions méditerranéennes avec mistral et tramontane.

Les températures resteront hivernales. Les minimales, au lever du jour, sur la moitié sud, descendront de -3 à +1 degré. Il fera très froid sur le Massif central, jusqu’à -7/-9, notamment sur le Cantal et la Haute-Loire. Il fera déjà plus doux dans le Nord-Ouest et Champagne-Ardenne, les minimales se produiront dans la nuit. On enregistrera donc, au petit jour, de +2/+5 degrés en général, jusqu’à +9/+10 sur les côtes de la Manche et en Corse. Ailleurs, il fera entre -2 et +2 degrés et +3/+7 sur le littoral. Les maximales grimperont à 4/8 degrés, jusqu’à 8/12 dans le Nord-Ouest et sur les régions méditerranéennes.