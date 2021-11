Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Face à la crise aux Antilles, Sébastien Lecornu est en opération déminage. Le ministre des Outre-mer est arrivé dimanche en Guadeloupe montrant « fermeté » et « volonté de dialogue » avec l’intersyndicale qu’il rencontrera ce lundi. Le ministre a atterri à Pointe-à-Pitre en milieu d’après-midi et doit se rendre ensuite à la Martinique, également secouée par des blocages, violences et pillages depuis une semaine. La nuit de samedi à dimanche a cependant été plus calme dans les deux îles distantes de 120 km.

Comparé à ce week-end, le début de la semaine va être un peu plus facile au niveau de la météo. Il faudra tout de même continuer à faire attention sur une partie de la France. Le temps ce lundi sera en effet marqué par une amélioration progressive, mais 13 départements restent en vigilance orange pour « neige, verglas, crues et avalanches », selon Météo-France. Les 11 départements en vigilance orange pour « neige-verglas » sont l’Ain, l’Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, l’Isère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Savoie et la Haute-Savoie. Parmi eux, deux sont également en vigilance orange pour « avalanches »​ : Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, deux autres départements sont en vigilance orange pour « crues » : le Nord et le Pas-de-Calais.

La journée va être longue pour Messi, Lewandowski, Benzema ou encore Ronaldo. Ces prétendants au Ballon d’Or vont, en effet, enfin savoir ce lundi soir lequel repartira avec le prestigieux trophée de meilleur joueur de l’année. Chez les femmes, l’incroyable saison du Barça plaide pour Putellas voire Jennifer Hermoso, mais des joueuses de Chelsea ont des arguments à faire valoir, comme Sam Kerr, Fran Kirby, Pernille Harder ou Jessie Fleming, également sacrée championne olympique avec le Canada. Vous avez maintenant jusqu’à ce soir 20h30 pour peaufiner vos pronostics.