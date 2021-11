Sébastien Lecornu est en mission périlleuse : celle de tenter de déminer la crise aux Antilles. Le ministre des Outre-mer est pour cela arrivé dimanche en Guadeloupe montrant « fermeté » et « volonté de dialogue » avec l’intersyndicale qu’il rencontrera ce lundi. Né du refus de l’obligation vaccination pour soignants et pompiers, le mouvement s’est étendu à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère.

Le ministre a atterri à Pointe-à-Pitre en milieu d’après-midi et se rendra ensuite en Martinique, également secouée par des blocages, violences et pillages depuis une semaine. La nuit de samedi à dimanche a cependant été plus calme dans les deux îles distantes de 120 km.

L’obligation vaccinale toujours prévue au 31 décembre

Sébastien Lecornu a indiqué lors d’une adresse aux médias à Baie-Mahault, sans répondre aux questions, qu’il rencontrerait ce lundi matin à la sous-préfecture de Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, « une dizaine de personnes » issues de l’intersyndicale, « pour échanger sur les revendications sanitaires ». Il a répété que l’obligation vaccinale, repoussée au 31 décembre, ne serait pas levée : « les lois de la République ont vocation à s’appliquer » dans les Antilles françaises.

« Je ne suis pas venu ici pour incarner un Etat faible, mais (je suis venu pour incarner) aussi évidemment un Etat qui dialogue » a ajouté Sébastien Lecornu, précisant que « la main (était) tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté ».

Selon Max Evariste, du syndicat FO, l’intersyndicale « ne peut pas imaginer qu’il y aura des décisions de prises (lors de la visite), puisqu’il ne vient qu’une journée ». L’intersyndicale souhaite par ailleurs que « l’ensemble » des organisations participent à la réunion et réclame des « vraies négociations », la « réintégration des personnes suspendues » avec tous leurs droits, mais également la « libération de tous ceux qui ont été condamnés » après les violences. Cette dernière demande a « plus que choqué » le ministre des Outre-mer, qui a répété que les personnels rétifs à la vaccination seraient accompagnés pour « créer les conditions de leur mobilité professionnelle ».

Sébastien Lecornu doit aussi s’entretenir lundi en Guadeloupe avec « des élus locaux et des acteurs économiques », a indiqué le ministère, comme le lendemain en Martinique où il rencontrera également l’intersyndicale.