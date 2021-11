En Corse, appels à mettre l'autonomie de l'île en débat comme en Guadeloupe

Au revoir la France continentale ? Deux députés corses ont réclamé ce samedi l’ouverture d’un dialogue autour de l’autonomie de l’île, à l’image de ce qui a été proposé en Guadeloupe où le gouvernement s’est dit « prêt » à évoquer la question de davantage d'autonomie.

Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, a lancé ce samedi dans un communiqué un « appel solennel à un processus similaire en Corse » à celui proposé à la Guadeloupe. « Le gouvernement est donc "prêt" à parler de l’autonomie de la Guadeloupe comme une des solutions structurelles à apporter à cette crise. Il a fallu des violences, des nuits d’émeutes pour arriver à cette évidence. Cela ne manque pas d’interpeller », s’est-il ému, rappelant qu’en Corse « cela fait des années que le suffrage universel est clair et limpide sur ces questions en permettant à une large majorité de Corses de se déterminer de manière réitérée pour une autonomie législative de plein droit et de plein exercice ».

Situation en #Guadeloupe, et dialogue autour de l'#Autonomie: position de @Partitu_FemuAC et appel solennel pour un changement politique effectif et urgent de l'Etat en #Corse. @fapopuluAC @IsulaCorsica ⤵️ https://t.co/u2pDpAOoe9