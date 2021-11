Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Caresses ou baisers par surprise, tentative de fellation forcée : trois femmes témoignent contre Nicolas Hulot pour des faits qui auraient eu lieu entre 1989 et 2001, prescrits, dans un reportage diffusé jeudi soir par Envoyé Spécial, des accusations que le militant écologiste nie formellement. Dans un reportage de 62 minutes, l’émission de France 2 donne la parole à ces femmes, dont deux, Sylvia et Cécile, parlent à visage découvert. La troisième, anonyme, dit être une ancienne collaboratrice. L’enquête télévisée comprend aussi le témoignage de la militante écologiste Claire Nouvian et revient sur la plainte pour viol déposée en 2008 par Pascale Mitterrand, petite-fille de l’ancien président, classée sans suite car les faits étaient prescrits.

Après la Guadeloupe, la Martinique. Le préfet de Martinique a instauré jeudi un couvre-feu « de 19h à 5h jusqu’au retour au calme » pour faire face aux « violences urbaines nocturnes » depuis lundi, a-t-il annoncé dans un communiqué. « Des groupes d’individus ont commis des dégradations et installé des barrages », et « des actes de violence ont eu lieu à l’encontre des forces de sécurité », argue le préfet qui ajoute que « 11 personnes » ont été interpellées et « plusieurs armes » saisies.

En outre, le gouvernement envisage une « solution individuelle » pour les personnels soignants et pompiers de Guadeloupe devant être suspendus car rétifs à la vaccination obligatoire A l’issue d’une réunion en visioconférence avec le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, le président de l’association des maires de Guadeloupe Jocelyn Sapotille a avancé que la suspension de l’obligation vaccinale « refusée au départ, aujourd’hui (était) étudiée » par le gouvernement.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé au président français Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivant en Angleterre depuis la France, au lendemain d’un naufrage dans la Manche qui a vu 27 personnes perdre la vie. « Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche », a détaillé le dirigeant britannique dans une lettre à son homologue, publiée sur Twitter.