La situation s’envenimait ce mercredi soir en Martinique. Au soir du troisième jour de grève générale , les barrages se multipliaient sur les principaux axes routiers de l’île

Au Robert, un supermarché a été incendié, ont indiqué à l’AFP les pompiers, qui précisent n’intervenir qu’en présence des forces de l’ordre, après avoir essuyé plusieurs tirs de projectiles lors de leur mission.

​Selon nos confrères de la Martinique 1ère, « les exactions sont encore plus importantes que les deux nuits précédentes, avec des « images partout impressionnantes : tous les carrefours sont en feu jusqu’à Sainte-Marie, parfois dans une atmosphère où les "manifestants" donnent l’impression de passer un bon moment ».

#Martinique l'occupation de la route est plutôt festive à Sainte-Marie (vidéo RS). pic.twitter.com/17zz6ostHp — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) November 25, 2021

Selon la chaîne de télévision locale, c’est à Fort-de-France que la situation reste toujours la plus tendue, « en particulier dans les quartiers populaires de Ravine Vilaine, Sainte Thérèse, Dillon, Kerlys ou Chateauboeuf. »

Porte ouverte au dialogue

Les autorités de Martinique ont ouvert ce mercredi la porte au dialogue avec l’intersyndicale qui a lancé les blocages lundi sur l’île et envisage de durcir le ton.

« Nous avons reçu une invitation à une rencontre jeudi matin à 10 h [15 heures à Paris] avec le préfet et le président du conseil exécutif (de la Collectivité territoriale de Martinique Serge Letchimy) à la préfecture », a annoncé à la presse Eric Bellemare, secrétaire général de Force ouvrière Martinique mercredi après-midi lors d’un point presse.

Une invitation arrivée alors que les membres de l’intersyndicale menaçaient « de prendre d’autres dispositions » face au « mépris affiché par la préfecture » avait lancé le représentant syndical.

Les leaders des 17 organisations syndicales, qui ont lancé un appel à la mobilisation en Martinique depuis lundi, devaient se tourner vers leurs bases respectives pour décider des actions à venir.

Rapport de force

Les syndicats ont tout de même prévenu qu’ils ne comptaient pas baisser la garde. « Si jusqu’à présent l’Etat a fait de petits pas, c’est grâce au rapport de force », a observé Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGTM. Les barrages pourraient donc persister.

La préfecture de Martinique avait déjà signalé « des évènements très violents (…) dans l’agglomération de Fort-de-France » dans la nuit de mardi à mercredi. « Sept policiers et cinq gendarmes ont été légèrement blessés mais ils n’ont pas été hospitalisés », selon la même source.

« Cinq personnes ont été interpellées et se trouvent toujours en garde à vue pour tentatives d'homicide et violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique, dégradations par incendie, port et détention d’armes, participation à des attroupements armés. Ils ont tous été déjà condamnés », a-t-elle ajouté.