Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière ». Les mots du chef de l’Etat sont particulièrement forts, mais il faut rappeler qu’ils viennent alors que 27 migrants sont morts mercredi en tentant de traverser la Manche. En réponse à ce nouveau drame, le Premier ministre britannique Boris Johnson et Emmanuel Macron ont convenu, lors d’un entretien téléphonique, « de l’urgence d’intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher ces traversées mortelles et de faire tout leur possible contre les gangs mettant des vies en danger ». De son côté, le Premier ministre Jean Castex tiendra ce jeudi à 8h30 une réunion interministérielle sur « les traversées de migrants dans la Manche ». Seront présents les ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Armées, de la Mer, des Transports, des Affaires étrangères et le secrétaire d’Etat à l’Europe.

Si, pour contrer la 5e vague de coronavirus, aucune mesure restrictive de liberté type confinement n’est actuellement sur la table en France, la troisième dose de vaccin semble se dessiner plus le grand nombre. Selon des sources parlementaires et gouvernementales, Olivier Véran devrait annoncer cet après-midi lors de sa conférence de presse, l’élargissement du rappel vaccinal à tous les Français adultes. Cette décision pourrait être appliquée dès les prochaines semaines.

Si le PSG s’est bien qualifié mercredi pour les huitièmes de la Ligue des champions, le champagne va cependant rester au frais. Manchester City a en effet battu Paris (2-1) et sur le terrain il n’y a rien à redire tant cette victoire est propre et nette. Si Kylian Mbappé, buteur entre les jambes du gardien (50e), a cru réussir le braquage parfait… Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (77e) ont logiquement concrétisé la mainmise des joueurs de Pep Guardiola, ultradominateurs tout au long du match. La copie est vraiment brouillonne pour les Parisiens, qui n’auront plus le droit à ce type de prestation lors de la dernière phase de la compétition.