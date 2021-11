La colère gronde aux Antilles. La Guadeloupe puis la Martinique sont secouées par une grève générale illimitée, à l’origine lancée pour protester contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, qui s’est muée en crise sociale.

Vie chère, prix de l’essence et du gaz, accès à l’eau, chlordécone… L’Etat doit répondre à la colère sociale et faire face à plusieurs dossiers brûlants. En marge de la grogne, se déchaînent des violences entraînant des incendies, pillages, barrages et empêchant des patients de se faire soigner.

Vous êtes ultramarins et vous vivez dans l’Hexagone, comment vivez-vous les événements aux Antilles ? En avez-vous discuté avec vos proches là-bas ? Comprenez-vous la situation ? Êtes-vous inquiets pour votre famille et vos amis ? Vous êtes-vous exprimés sur la grève générale illimitée ? Vous a-t-on reproché de ne pas être « légitimes » pour en parler comme vous ne vivez pas sur le territoire ?