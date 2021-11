Ce mercredi après-midi, une nouvelle opération de sauvetage a été diligentée par la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (PREMAR). Selon la police et le ministère de l'Intérieur, cités par l’AFP, au moins 27 migrants sont décédés dans le naufrage de leur embarcation dans le détroit du Pas-de-Calais, au large de Calais.

« Vers 14h, un pêcheur a signalé la découverte d’une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Un bâtiment de la Marine nationale a repêché plusieurs corps, dont cinq personnes décédées et cinq inconscientes, selon un bilan provisoire », a assuré le ministère de l’Intérieur à L’AFP.

Le ministre de l’Intérieur se rend sur place

Dans un communiqué, la PREMAR confirme que d’importants moyens aériens et maritimes sont déployés dans le cadre de cette opération de sauvetage. « Le pronostic vital de certains naufragés semble malheureusement engagé », est-il ajouté sans davantage de précisions.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, est attendu à l’hôpital de Calais, vers 19h, où il rendra visite aux rescapés. « Forte émotion devant le drame des nombreux morts dû au chavirage d’un bateau de migrants dans la Manche. On ne dira jamais assez le caractère criminel des passeurs qui organisent ces traversées », a-t-il déclaré sur Twitter.

Sur Twitter lui aussi, le premier ministre, Jean Castex, déplore une « tragédie » : « Le naufrage survenu dans la Manche est une tragédie. Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère ».

« Le drame allait arriver »

C’est « le jour de trop » a dénoncé la maire de Calais, Natacha Bouchart, au micro de BFM : « Cela fait des semaines, des mois que j’alerte », insiste-t-elle. « On voyait bien qu’il y avait une pression anormale qui montait et que le drame allait arriver ».

Un constat partagé par les associations d’aide aux migrants sur le littoral. « Ce drame devait arriver, avec la multiplication des tentatives de passage en ce début d’hiver », reconnaît l’Auberge des migrants. L’association estime néanmoins que la responsabilité ne revient pas uniquement aux passeurs, mais aussi aux « autorités françaises, qui bloquent la frontière, obligeant, comme à la frontière de la Pologne, les exilés à risquer leur vie pour passer ».

Depuis le début de l’année, sept migrants sont morts ou portés disparus en mer alors que les tentatives de traversées se multiplient. La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dénombrait, en 2021, plus de 30.000 tentatives de traversées et près de 8.000 sauvetages en mer.