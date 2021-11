Ce mercredi, Nicolas Hulot a annoncé sur BFMTV qu’il se retirait « définitivement de la vie publique » à la suite à de plusieurs accusations d’ agression sexuelle et de viol. L’ancien ministre a immédiatement démenti ces accusations et ce, avant même la diffusion de l’émission Envoyé Spécial sur France 2 dans laquelle ces faits doivent être révélés. Nicolas Hulot a donc pris les devants, comme en 2018, avant la publication d’une enquête controversée de feu le magazine Ebdo, faisant état d’une plainte pour « viol » déposée dix ans plus tôt contre l’ex-animateur télé et classée sans suite.

A l’époque, avant la parution de l’article, celui qui était alors ministre de la Transition écologique et solidaire était allé démentir sur BFMTV tout comportement inapproprié et avait dénoncé des rumeurs « ignominieuses ». 20 Minutes replonge en 2018 et fait le point sur ces affaires

En quoi consistent les nouvelles accusations faites à l’encontre de Nicolas Hulot ?

Quatre ou cinq femmes accuseraient d’agression sexuelle et de viol Nicolas Hulot. Des faits remontant jusqu’à 1989, soit deux ans après le lancement de l’émission Ushuaïa. Ce mercredi, Nicolas Hulot a anticipé un reportage qui doit être diffusé dans l’émission Envoyé Spécial, sur France 2, et dans lequel ces accusations doivent être révélées. Nicolas Hulot a indiqué ne pas connaître les noms des nouvelles accusatrices. Quant à France Télévisions, elle n’a pas confirmé l’existence de ce reportage, ni les informations qu’il contient. « Dans la foulée, pas plus parce que ma conscience ne serait pas tranquille, je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écœuré, a ajouté l’ancien animateur télé. Je quitte mon engagement et je ne m’exprimerai plus. C’est trop lourd payé. »

Que s'est-il passé en 2018 ?

En 2018, une enquête du magazine Ebdo avait révélé qu’une femme avait porté plainte pour « viol » contre l’ex-animateur élu parmi les trois personnalités politiques préférées des Français en janvier 2021. Le parquet de Saint-Malo, tout comme Nicolas Hulot, avait confirmé la plainte déposée en 2008, mais classée sans suite, les actes dénoncés qui remonteraient à 1997 étant « prescrits ». La même enquête mentionnait une rumeur de harcèlement sexuel à l’encontre d’une ancienne collaboratrice de la Fondation Nicolas Hulot qui avait elle-même démenti.

L’auteure de la plainte, pas nommée dans Ebdo, était Pascale Mitterrand, petite-fille de l’ancien président. Elle avait alors affirmé n’avoir jamais souhaité médiatiser l’affaire. De son côté, Nicolas Hulot avait déposé plainte pour diffamation contre Ebdo, avant de la retirer fin 2018. Celui qui était à l’époque ministre de la Transition écologique n’avait pas été affecté politiquement par cet article très critiqué. Il avait finalement quitté le gouvernement avec fracas en août 2018, dénonçant le manque d’avancées sur l’environnement.

Quelle est la ligne de défense de Nicolas Hulot ?

Comme en 2018, Nicolas Hulot a pris les devants en allant s’expliquer sur BFMTV avant diffusion de l’enquête. Face à des journalistes n’ayant pas toutes les pièces du puzzle en main, l’ex-ministre a martelé : « ces affirmations sont mensongères ». « Je n’ai jamais contraint qui que ce soit », a-t-il assuré, dénonçant un « système qui est en train de perdre la raison », avec « la justice qui se déplace sur les plateaux de télévision ». « Certains esprits malins vont prendre ça comme un indice de culpabilité. Non, c’est l’expression de mon écœurement », a-t-il encore anticipé.

Nicolas Hulot a également mis en avant sa notoriété, s’affichant comme une cible. « Pourquoi pérenniser une notoriété qui me fait subir ce qu’un homme peut subir de pire ? ». « Je quitte mon engagement, je ne m’exprimerai plus, c’est trop lourd payé », ajoute-t-il, souhaitant « protéger des salissures » la fondation qui porte son nom, « qui est l’œuvre de ma vie ». Et maintenant, à quoi pourra ressembler la vie de celui qui a longtemps entretenu son image d'« écologiste préféré des Français » ? « Me mettre à l’écart de ce monde que je ne reconnais plus », a-t-il répondu. « A partir de demain, tout va s’enflammer et le lynchage commencera ».