Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif va parler cinquième vague de coronavirus aujourd’hui. Avant le traditionnel Conseil des ministres du mercredi, un Conseil de défense va se tenir afin d’étudier la question de la dose de rappel de vaccin ou encore celle de l’extension du port du masque. Le symbole sera surtout fort de ne pas voir Jean Castex assister physiquement à ce nouveau Conseil. A l'isolement après son test positif lundi, le Premier ministre participera à distance à cette réunion. Celle-ci sera entièrement dédiée au sanitaire car les chiffres inquiètent. Dans les écoles par exemple, il y a actuellement 6.000 classes fermées du fait du Covid-19, contre 4.000 vendredi dernier.

Si vous souhaitez voir Karim Benzema aujourd’hui, il faudra pour cela vous rendre au stade du Sheriff Tiraspol, en Moldavie, où le Real Madrid joue à 21 heures un match de Ligue des champions. Par contre, si entendre le nom de l’attaquant français vous suffit, vous pourrez vous rendre aux alentours de 9h30 au tribunal correctionnel de Versailles. C’est en effet ce mercredi que Karim Benzema va savoir ce que lui a réservé la justice dans l’affaire dite de la « sextape » de Mathieu Valbuena. Pour son implication supposée, le ministère public a requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende.

Wish est dans le viseur du ministère de l’Economie. Les services français de la répression des fraudes ont demandé le déréférencement de la plateforme de vente en ligne, une mesure rare prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux, rapporte Le Parisien ce mercredi en citant Bercy. Dans les prochains jours, le site et l’application Wish, qui revendent des produits bon marché principalement fabriqués en Chine, devraient donc disparaître des grands moteurs de recherche comme Google et des magasins d’application. L’accès au site sera en revanche toujours possible en tapant l’adresse directement.