En 2020, 99.538 appels ont été passés au 3919, la ligne d’écoute pour les femmes victimes de violences. Selon la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) qui révèle ce chiffre mardi, c’est 114 % de plus qu’en 2017. « Une évolution exponentielle », selon la FNSF, qui gère la ligne depuis sa création en 1992.

La pandémie l’année dernière a également été un facteur aggravant. « L’équipe de la ligne d’écoute nationale 3919 - Violences Femmes Info – a été particulièrement sollicitée et en particulier durant la période de confinement ». Elle a ainsi enregistré une hausse de 22 % des appels par rapport à 2019.

Le 3919, service anonyme et gratuit

Avant la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, la FNSF souligne que la quasi-totalité (95 %) des appels « concerne les violences conjugales ». Elle note également une augmentation des violences sexuelles (+9 %). Dans la très grande majorité des cas, il s’agit d’une femme victime d’un homme auteur de violences, et dans 69 % des situations, ce sont les femmes concernées qui appellent, relève encore la FNSF.

Le 3919, service anonyme et gratuit, est joignable 24H/24 et sept jours sur sept. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 10 % sur un an des violences conjugales, qui ont concerné 159.400 personnes tous sexes confondus en 2020. Environ 87 % des victimes sont des femmes, soit 139.200, une proportion stable par rapport à 2019, selon ces chiffres du ministère de l’Intérieur publiés lundi, qui ne comptabilisent pas les homicides. En 2020, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex. Elles étaient 146 en 2019.