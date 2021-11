Téléfilms de Noël. Publicités pour des chocolats et des jeux de société. Et catalogues de jouets dans les boîtes aux lettres. Même si nous ne sommes encore qu’en novembre, pas de doute, Noël approche à grands pas. Et dans quelques jours, les enfants (et pas mal de grands aussi) ouvriront la première case de leur calendrier de l’Avent. Il y en a pour tous les goûts : avec des chocolats, des jouets ou des bonbons pour les plus jeunes, ou encore avec des bijoux, des cosmétiques ou de la bière pour les adultes. Et puis, il y a les calendriers de l’Avent faits maison. Avec amour et avec le souci, durant les vingt-quatre jours qui précèdent Noël, d’offrir à chaque fois une attention personnalisée. Il peut être garni avec des douceurs, des petits jeux, des bons pour des activités, et tout ce qui sort de l’imagination pour faire plaisir à ses enfants, sa moitié, une amie précieuse ou encore à soi-même !

Est-ce votre cas ? Vous avez décidé de fabriquer un calendrier de l’Avent ? Depuis quand et pourquoi avez-vous opté pour le do-it-yourself (pas envie d’offrir un calendrier rempli de friandises industrielles, démarche plus écolo et moins consumériste, envie de créer quelque chose d’unique…) ? Créez-vous vous-même les cases du calendrier (avec quels matériaux ?) et les petits cadeaux que vous y glissez ? De quoi avez-vous garni ce calendrier de l’Avent fait maison ? Vous êtes-vous fixé un budget ? Et à qui avez-vous offert votre création ? Racontez-nous.