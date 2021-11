Ce mercredi a démarré le Salon européen de l’éducation à Paris, qui est le plus gros salon d’orientation existant, avec un programme sur quatre jours. Cette année, les salons de l’orientation font d’ailleurs leur grand retour en présentiel, après un an et demi de rendez-vous virtuels, en raison de la crise sanitaire.

C’est l’occasion pour les lycéens qui ne savent pas trop quoi faire d’assister à des conférences, d’aller à la rencontre d’élèves et de responsables de formation sur les stands, de prendre de la documentation qu’ils liront avec leurs parents. Pour les étudiants, il s’agit souvent de trouver des infos sur un master​, un voyage Erasmus ou de se projeter dans un futur métier.

