Fidèle à l’une de ses promesses électorales, la mairie écologiste de Grégory Doucet a confirmé le 20 novembre que les terrasses des cafés et restaurants lyonnais ne seraient plus chauffées. Un arrêté municipal modifiant l’article 5 de l’actuel règlement des terrasses sera pris en ce sens.

Entrée en vigueur le 31 mars

C’est dans le cadre de son plan climat-air-énergie, qui souhaite mettre fin aux émissions de CO2, et « d’aller vers plus de sobriété dans l’usage de l’énergie et des ressources », que la ville de Lyon proscrira tout type de chauffage en terrasse, qu’il soit fixe ou mobile, pour « encourager les alternatives écoresponsables des commerçants ».

L’interdiction entrera en vigueur dès le 31 mars 2022, pour tenir compte de la crise sanitaire ayant impacté le secteur.