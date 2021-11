On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Manifestations violentes en Guadeloupe

Une barricade des militants de l'Union generale des travailleurs de Guadeloupe aux Abymes le 17 novembre. (Photo by Carla BERNHARDT / AFP) - AFP

La tension est montée d’un cran ce week-end du côté de Pointe-à-Pitre dans l'opposition au pass vaccinal. Les blocages ont repris samedi matin en Guadeloupe, après une nouvelle nuit de pillages et d’incendies lors de laquelle des policiers et gendarmes ont été visés par des tirs, malgré le couvre-feu imposé face à la dégradation de la mobilisation anti-pass sanitaire. Une cellule de crise interministérielle a été présidée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu samedi à 18 heures. A l’issue de celle-ci, l’envoi dans l’île d’une cinquantaine de membres des forces d’élite du GIGN et du Raid a été annoncé. Une réunion se tiendrait lundi soir autour du Premier ministre Jean Castex, du ministre de la Santé Olivier Véran, des parlementaires et des présidents des assemblées de la Guadeloupe. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a qualifié ce dimanche d'« inacceptable » la situation actuelle.

L’info en plus : Week-end d'extrêmes tensions également en Autriche et aux Pays-Bas, où les gouvernements ont dû prendre des mesures drastiques pour lutter contre la 5e vague qui menace de submerger les hôpitaux.

2. Des maires appellent à la réélection d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron dans le nord de la France, le 19 novembre 2021. (Credit:SYLVAIN LEFEVRE-POOL/SIPA) - SYLVAIN LEFEVRE-POOL/SIPA

Ce n’est pas l’amour fou entre le président de la République et les maires, mais certains de ces derniers sont sortis du bois ce week-end pour appeler à un second mandat d’Emmanuel Macron. Plus de 600 d’entre eux, dont Edouard Philippe (Le Havre), Christian Estrosi (Nice), Hubert Falco (Toulon), Christophe Béchu (Angers), Caroline Cayeux (Beauvais), ou Olivier Klein (Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis) ont signé cette tribune parue samedi afin de « poursuivre la relation de confiance qu’en cinq ans, [ils ont] pu tisser avec l’Etat ».

L’info en plus : A gauche, la question du rassemblement revient inlassablement. Yannick Jadot espère le réaliser en janvier autour de son nom, indique-t-il dans une interview au JDD.

3. Plusieurs milliers de manifestantes #NousToutes

La marche - AFP

A l’appel du collectif #NousToutes et d’une soixantaine d’associations, elles étaient plusieurs milliers à manifester ce samedi à Paris et dans plusieurs villes de France contre les violences faites aux femmes. Le collectif #NousToutes demande « au prochain gouvernement » un milliard d’euros « pour financer des politiques publiques qui touchent l’ensemble de la population ». La société « est prête à se mettre en mouvement contre les violences », note #NousToutes. « Il manque la volonté politique et les moyens. » Notre reportage est à lire ici.

L’info en plus : Les « gilets jaunes » ont eux aussi battu le pavé samedi à Paris, mêlés aux anti-pass. Le mouvement fêtait ses trois ans, mais beaucoup l’ont quitté. Ils nous ont expliqué pourquoi.

4. Les NRJ Music Awards récompensent Ed Sheeran

Ed Sheeran aux 23e NRJ Music Awards à Cannesle 20 novembre 2021 (JP PARIENTE/SIPA) - JP PARIENTE/NMA2021/SIPA

La 23e édition de la remise de prix a été retransmise samedi sur TF1, en direct de Cannes. 4,1 millions de personnes ont suivi la cérémonie sur la chaîne. Parmi les temps forts de la soirée, on retiendra l’émotion de Slimane, qui remporte avec Vitaa les récompenses de « groupe ou duo francophone » et de « clip de l’année » pour la vidéo de De l’or, les deux trophées décernés à Ed Sheeran (artiste masculin international et chanson internationale pour Bad Habits) ou encore la victoire surprise d’Eva en catégorie artiste francophone féminine. Le détail, c'est par là.

L’info en plus : Jacques et Thomas Dutronc semble sur scène, c’est pour bientôt. Thomas Dutronc chantera et accompagnera son père à la guitare dans une série de concert en 2022, en privilégiant dans le répertoire de Jacques « la période 1966-1969, celle de ses grands classiques » annoncent-ils dans le JDD.

5. L’exploit des Bleus contre la Nouvelle-Zélande

C’est l’exploit que le rugby français attendait depuis des années. Les hommes de Fabien Galthié ont terrassé les All Blacks sur la pelouse du Stade de France 45 à 25 (le match à revivre par ici). On vous explique comment les Bleus ont taillé en pièce la Nouvelle-Zélande, la relance fantastique de Romain Ntamack comme si vous y étiez, les records battus par l'équipe de France lors de cette rencontre, mais aussi pourquoi il ne faut pas s'enflammer après cette victoire.

L’info en plus : Disparue depuis plusieurs jours, la tenniswoman chinoise est apparue samedi soir sur des images filtrées par un journaliste proche du pouvoir. Elles montrent la joueuse chinoise souriante au restaurant avec son coach et ce dimanche lors d'un tournoi à Pékin. Ces images restent « insuffisantes pour montrer qu'elle est libre », répond la WTA, qui gère le circuit féminin.