C’est une question de timing liée à la crise sanitaire, plus que de convictions. L’Eveil Océanien, formation politique charnière en Nouvelle-Calédonie, s’est positionné contre l’ indépendance en vue du référendum du 12 décembre, mais ne fera pas campagne en raison du contexte sanitaire et de la non-participation des indépendantistes, ont annoncé ses dirigeants. « On dit "non pas maintenant" car nous n’avons pas actuellement la capacité d’assumer nos souverainetés », a déclaré lors d’une conférence de presse Milakulo Tukumuli, son président.

Il cite à l’appui la crise sanitaire du Covid-19 qui a conduit la Nouvelle-Calédonie à contracter un premier prêt de 240 millions d’euros en 2020, puis à en solliciter un autre de 208 millions, tandis qu’elle a bénéficié de 125 millions d’euros de subventions, de 400.000 doses de vaccin et de l’aide de la réserve sanitaire de métropole.

« Un non-sens politique »

L’EO, émanation de l’importante communauté wallisienne et futunienne du Caillou, a jugé toute campagne « impossible », en raison du contexte sanitaire et de la décision des indépendantistes kanaks de ne pas participer au vote, invoquant la violence de l’épidémie, qui a fait 272 morts depuis début septembre. « Ce scrutin ne sera pas juridiquement contestable mais ce sera un non-sens politique. Son résultat ne pourra pas être pris en compte pour la suite du processus », a estimé Milakulo Tukumuli dont le parti, avec trois élus sur 54 au Congrès, a la capacité de faire basculer les majorités dans le camp loyaliste ou indépendantiste.

Deux précédents référendums ont eu lieu les 4 novembre 2018 et 4 octobre 2020 et ont été remportés par les pro-France avec 56,7 % puis 53,3 % des suffrages. Ce référendum est donc le troisième et dernier prévu par l’accord de Nouméa, et peut tout faire basculer. Quel que soit son résultat, l’Eveil Océanien estime que « l’important est le jour d’après » : « la France, qui est un grand frère, doit revoir ses relations avec la Nouvelle-Calédonie, dans une démarche pragmatique », préconise la formation.

En juin à Paris, les acteurs calédoniens avaient décidé avec l’Etat qu’après le 12 décembre s’ouvrirait « une période de stabilité et de convergence » avant un « référendum de projet » d’ici juin 2023. « Nous encourageons les indépendantistes à venir à la table des discussions car rien dans ce pays ne pourra se faire sans eux », ont en outre exhorté les dirigeants de l’EO.