Le Beaujolais nouveau, une fête de boomers ?

On le fête depuis 1985. Mais en presque quarante ans, les fêtes de villages sont passées de mode, et il a souffert d’une image kitsch et de mauvais goût, dans tous les sens du terme. Alors, le Beaujolais nouveau est-il devenu une fête de boomers ? 20 Minutes s’est penché sur la question.

Un vin festif

A Beaune, les célébrations ont déjà commencé mercredi, afin de pouvoir « attendre minuit pour faire couler le millésime », explique Ludmilla Herbert, chargée de communication de la cave coopérative Agamy, qui rassemble 350 viticulteurs. Lors des fêtes du Beaujolais nouveau, toutes les générations se confondent, pour une découverte « conviviale » du cru de l’année, raconte-t-elle. C’est « un évènement intergénérationnel qui nous permet de nous réunir ».

Pour Régine Le Coz, œnologue diplômée d’Etat, cet aspect festif est le marqueur du Beaujolais nouveau, « qui rappelle les guinguettes ». Après deux ans d’isolement social et donc de frustration en raison de la crise du Covid, elle veut croire en un rebond de la consommation de ce vin chez les jeunes.

Le Beaujolais a pour lui de ne pas « avoir besoin de faire un accord de haut niveau avec le mets ». Et la spécialiste de citer : « pâté, saucisson, pain », les bases d’une soirée à la bonne franquette entre étudiants… d’autant plus que le vin est bon marché. Car, en dehors des restaurateurs, la production est essentiellement destinée à la grande distribution. « Vous ne prenez pas de risque avec une bouteille entre trois et cinq euros », résume l’oenologue.

Un vin qui s’est renouvelé

Malgré tout, elle reconnaît que l’engouement né autour de « l’idée marketing formidable des années 1980 » s’était essoufflé. « La communication était restée la même jusqu’à il y a deux ans », abonde Ludmilla Herbert. La tendance de certains viticulteurs à « faire du Beaujolais nouveau en grande quantité, au détriment de la qualité » a achevé de coller une étiquette de « mauvais vin pour les vieux » à l’appellation. Mais depuis 2019, la filière s’est remobilisée.

Autour de l’opération « Nouveau by Beaujolais », le vin est « entré dans l’ère du temps », avec une communication « à destination du digital, pour toucher toutes les générations », souligne Ludmilla Herbert. Le Beaujolais nouveau a aussi été décliné pour toucher plus large : grâce à sa position, explique la spécialiste, la région peut également produire du blanc et du rosé.

Un vin pour découvrir

« On colle aux femmes l’étiquette de consommatrices de rosé, mais elles boivent aussi le Beaujolais », relève pour sa part Régine Le Coz. En effet, son goût fruité, moins riche en tanin, le rend « facile à boire », ce qui constituepar ailleurs un atout de plus pour séduire les non-initiés, explique l’œnologue. « C’est une tendance de consommation actuelle, confirme Ludmilla Herbert. Les vins recherchés sont plus légers et fruités, moins astringents. »

Loin de l’image d’un vin de connaisseurs, dans un milieu masculin, le Beaujolais nouveau cherche donc à attirer quel que soit l’âge, le niveau social, le genre ou… l’expérience de consommation.

Au Japon, le Beaujolais nouveau fait l'objet de célébrations particulières. - PIERRE EMMANUEL DELETREE//SIPA

Une bonne partie de la production est vendue à l’étranger, en particulier au Japon. Si l’aspect traditionnel et terroir du Beaujolais nouveau n’est pas fait pour vous, quoi de plus hype que de déguster le millésime en se baignant dans le vin, comme à Tokyo ?