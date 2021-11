Depuis un mois, de nombreux témoignages – sous le hastag #balancetonbar – ont été publiés sur les réseaux sociaux, des personnes racontant avoir été agressées après avoir été droguées à leur insu dans des bars et discothèques.

Et plus le sujet est abordé dans les médias, plus l’inquiétude monte. Des collectifs féministes ont appelé à boycotter des bars et des boîtes. Et certains établissements ont mis en place des mesures, comme des verres munis de couvercles en silicone, une paille dotée de capteurs détectant la présence de GHB dans le verre… Les personnes qui sortent dans des lieux publics le soir commencent aussi à adopter certains réflexes pour se protéger contre ce type d’agressions.

Racontez-nous comment vous vous prémunissez contre ce genre de risque. Evitez-vous certains lieux ? Refusez-vous les verres proposés par des inconnus ? Surveillez-vous votre verre en permanence ? Etes-vous davantage en alerte face aux comportements douteux ? Restez-vous toujours avec vos amis jusqu’en fin de soirée ?