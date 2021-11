Les personnes vaccinés contre le Covid-19 sont-elles plus nombreuses, dans les services de réanimation, que celles qui n’ont reçu aucune injection ? C’est le débat qui occupe les réseaux sociaux et les plateaux de télévision depuis l’émergence d'une cinquième vague de l'épidémie.

« Ceux que nous mettons aujourd’hui en réanimation sont des personnes non vaccinées », a par exemple affirmé le médecin urgeniste Patrick Pelloux sur France 5 il y a quelques jours. Des propos qui lui ont valu de vives critiques sur les réseaux sociaux. Le président de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF) est accusé de mentir, d’être « payé par Pfizer » et de vouloir « faire peur aux gens ».

Autre thèse défendue par les détracteurs de la piqûre : le vaccin ne protègerait pas des formes graves. « Il y a 80 % de vaccinés parmi les hospitalisés pour covid », écrivent certains internautes.

Qu’en est-il vraiment ?

FAKE OFF

Le taux d’occupation des lits d’hôpital est suivie de près par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress), rattachée au ministère de la Santé, qui distingue deux catégories. Les hospitalisations conventionnelles et celles en soins critiques, qui regroupent en particuliler la réanimation et les soins intensifs. La population étudiée est celle des personnes de plus de 20 ans.

Les dernières statistiques disponibles concernent la période du 25 au 31 octobre 2021.La Dress a constaté que le nombre d’entrées en soins critiques pour les personnes non vaccinées est stable. Ces dernières représentent 51 % des admissions en soins critiques, et 44 % en hospitalisation conventionnelle. Au cours de cette dernière semaine d’octobre, la part des personnes admises en soins critiques et qui ont reçu un schéma vaccinal complet représente 42 % en soins critiques et 48 % en hospitalisation conventionnelle. La part des personnes non-vaccinées entrées en réanimation au cours de la dernière semaine disponible est donc supérieure à celle des personnes ayant reçu leurs injections.

Mais pour que la comparaison soit pleinement pertinente, il convient de comparer des groupes de personnes de taille égale, le nombre de personnes vaccinées étant largement supérieur à celui des non-vaccinés. « A taille de population comparable, il y a environ 9 fois plus d’entrées en soins critiques [sur la période du 25 au 31 octobre] parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus », souligne la Dress.

Comme l’ont souligné les médecins depuis le début de la campagne de vaccination, la piqûre permet de limiter les contaminations et les formes graves, sans les empêcher à 100 %. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, l’a d’ailleurs souligné mercredi 17 novembre dans l'émission C à vous : « Il faut que les Français entendent que quand il y aura 100 % de vaccinés, il y aura 100 % des gens malades qui seront vaccinés. »

Pour illustrer le danger qu’encourent les personnes non vaccinées, la Dress publie un autre chiffre. A taille de population équivalente, il y a eu, sur la période comprise entre le 4 et le 31 octobre, 9 fois plus de décès chez les patients atteints du Covid-19 non vaccinés.