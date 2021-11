Les avocats restent mobilisés pour défendre leur secret professionnel

Le gouvernement a bien tenté de faire un pas en direction des avocats. Mais au lendemain du vote par les députés du projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire », les robes noires restent mobilisées pour obtenir le retrait des dispositions controversées touchant au secret professionnel des avocats. Une centaine d’entre eux, venus de plusieurs barreaux d’Ile-de-France, s’est réunie ce mercredi devant le Sénat, qui doit à son tour voter le texte jeudi. « La manifestation organisée hier a déjà permis de faire bouger les choses dans notre sens », remarque le bâtonnier de Paris, Me Olivier Cousi. Dans un amendement adopté par l'Assemblée nationale, le gouvernement a en effet choisi de retoucher à la marge une partie du dispositif controversé, sans revenir sur ses grands équilibres.

Le projet de loi, adopté par 66 votes pour, 11 contre et 11 abstentions, consacre le secret professionnel de l’avocat dans son activité de défense mais prévoit de l’encadrer dans son activité de conseil. Il prévoit des exceptions en matière de fraude fiscale, de corruption et de terrorisme. En revanche, les modifications apportées confirment la présence du bâtonnier lors de perquisitions dans un cabinet d'avocat et suppriment l’exception visant le cas de figure où ce dernier a fait « l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction ».

« Sans secret pas de confiance »

« Des exceptions au secret professionnel demeurent et elles pourraient en appeler d’autres dans le futur pour d’autres prétextes », redoute Me Nicolas de Sa-Pallix, président de la section parisienne du SAF (Syndicat des avocats de France). « Le texte qui a été voté hier n’est pas celui sur lequel le CNB (Conseil national des barreaux) s’était prononcé, nous n’avons pas été consultés », ajoute-t-il, précisant que l'article conserve « d’autres dispositions auxquelles nous sommes opposées ».

Certes l’amendement EDM corrige les plus graves errements dénoncés par l’ADAP. Certes la jurisprudence était inadmissible et nous l’avons toujours combattue.

Mais le mal est là: désormais la loi retient 3 exceptions à l’opposabilité du secret. Demain d’autres suivront.Fatalement. pic.twitter.com/uJrYYS48Jd — Ch. SAINT-PALAIS (@ChStPalais) November 16, 2021

Pourquoi ces dispositions soulèvent-elles la grogne de la profession ? « Sans secret, pas de confiance ! », résume Me Thibaud Cotta, membre du collectif d’avocats la Black Robe Brigade. « Il sera impossible d’exercer notre métier si les gens craignent de se confier à nous », poursuit-il, précisant « qu’il n’y avait pas besoin de changer la loi ». « Une fois qu’on a ouvert la boîte de Pandore, il n’y a aucune raison qu’on n’y ajoute pas d’autres exceptions. On l’a vu avec l’état d’urgence. » « Nos clients ont besoin d’avoir l’assurance qu’ils peuvent avoir confiance dans leur avocat, que ce qu’ils leur confient restera confidentiel. Nous avons besoin de tous les éléments pour fournir l’analyse juridique la plus efficace », complète Me Olivier Cousi.

« Posture partisane corporatiste »

Mardi, au palais Bourbon, le ministre de la Justice a pris « acte de la position du CNB » qui, comme la plupart des professionnels mobilisés ce mercredi, réclame la suppression de cet article controversé. « Mais en conscience et en responsabilité, je veux consacrer avec les parlementaires les avancées majeures » du texte, a affirmé l’ancien pénaliste. De son côté, le rapporteur LREM du projet de loi, Stéphane Mazars, a regretté une « posture partisane corporatiste » des avocats. Une position qui ne manque pas d'irriter les participants à la manifestatation. « Notre profession est toujours considérée comme étant inapte à comprendre les textes », regrette Me Nicolas de Sa-Pallix.