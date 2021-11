La « cinquième vague [de la pandémie de Covid-19] est là », a mis en garde mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. « Nous sommes entrés dans une ci nquième vague de l’épidémie, avec un nombre de contaminations, une incidence qui progresse très rapidement, de l’ordre de 40 à 50 % par semaine depuis maintenant deux semaines », a souligné le secrétaire d’Etat lors du compte-rendu du Conseil des ministres

« Le taux d’incidence est désormais supérieur à 100 sur l’ensemble du territoire, et il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence Alpes Côte-d’Azur et en région Pays de la Loire », a-t-il noté, en insistant sur la « situation d’alerte dans notre pays », même si « on part de plus bas que la plupart de nos voisins ».

« Nous traversons chaque vague mieux que la précédente »

Concernant les hospitalisations, « on sent un frémissement, une augmentation un peu supérieure à 10 % des patients hospitalisés pour Covid sur une semaine et cela nous appelle donc à la vigilance », a-t-il ajouté, rappelant que « depuis l’arrivée du vaccin, c’est bien la situation à l’hôpital qui devient le juge de paix de l’épidémie ».

Le porte-parole se veut néanmoins rassurant : « Nous avons de bonnes raisons de penser que [la cinquième vague] n’emportera pas tout sur son passage », grâce à « l’efficacité du vaccin », au pass sanitaire et au respect des gestes barrière. « Tout ça peut nous permettre de traverser l’hiver sans avoir à prendre de mesures (de restriction) supplémentaires », a-t-il insisté.

« Nous traversons chaque vague mieux que la précédente, parce que nous apprenons à chaque fois de la manière de gérer cette épidémie parce que nous disposons à chaque fois de nouveaux outils qui nous permettent d’endiguer cette épidémie et notamment son impact sur l’hôpital », a encore souligné Gabriel Attal, en invitant notamment à recourir à la dose de rappel. Et de conclure : « Nous avons donc toutes les cartes en main face à cette cinquième vague. »