Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« La Sécurité civile de demain » est dès aujourd’hui sur les rails. Dans un rare consensus, le Parlement a voté définitivement mardi en faveur de la proposition de loi qui met en place une série de mesures pour les pompiers et l’expérimentation d’un numéro d’appels d’ urgence unique. Après une dernière adoption au Sénat, l’ Assemblée nationale a validé en début de soirée cette proposition de loi qui répond à de vieilles revendications des soldats du feu, avec un vote unanime des 123 députés présents. L’objectif du texte est de réformer la chaîne de secours tout en préservant le modèle français de Sécurité civile fondé majoritairement sur le volontariat, 80 % des 250.000 sapeurs-pompiers étant des non-professionnels.

Le Canada doit une nouvelle fois faire face à des dramatiques catastrophes naturelles. Les pluies torrentielles, glissements de terrain et inondations qui ont touché ces derniers jours le sud de la Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays, ont fait au moins un mort et des milliers d’ évacués. Mardi la pluie avait cessé mais de nombreuses routes restaient fermées et des villes étaient toujours inondées après que la vallée du Fraser a recensé lundi jusqu’à 250 mm de précipitations. Surtout, dans certaines zones, les habitants vont devoir prendre leur mal en patience pour pouvoir retourner chez eux. Selon les autorités, certains ordres d’évacuations pourraient rester « en place pendant probablement plus d’une semaine ».

Alors que l’année 2021 se termine pour les Bleus, Didier Deschamps a sans doute trouvé son combo gagnant pour briller lors de la Coupe du monde 2022. Déjà qualifiés pour le prochain Mondial, les joueurs ont gagné (0-2) mardi à Helsinki contre la Finlande. Mais le principal réside surtout dans l’alchimie qui fonctionne parfaitement entre Benzema et Mbappé. A la 66e minute, le premier s’est servi d’une subtile déviation de Mbappé pour trouver le chemin des filets, d’une frappe légèrement déviée par Leo Väisänen (1-0, 66e). Le passeur décisif s’est ensuite débarrassé du même Väisänen avant d’enrouler une jolie frappe du droit (2-0, 76e). Objectif désormais : garder ces automatismes au moins jusqu’à la finale au Qatar le 18 décembre 2022.