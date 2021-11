Pour le député LREM Fabien Matras, porteur du projet de loi, le texte va permettre de fonder pas moins que « la Sécurité civile de demain ». Ses collègues de l’Assemblée nationale ont eux aussi dû penser la même chose au moment de l’adopter dans un rare consensus. Le Parlement a en effet voté définitivement mardi en faveur de la proposition de loi qui met en place une série de mesures pour les pompiers et l’expérimentation d’un numéro d’appels d’ urgence unique.

L’objectif du texte est de réformer la chaîne de secours. Après une dernière adoption au Sénat, l’Assemblée nationale a validé en début de soirée cette proposition de loi qui répond à de vieilles revendications des soldats du feu, avec un vote unanime des 123 députés présents.

Un quinquennat pour aboutir

Durant les débats, les députés ont notamment insisté sur les menaces que fait toujours peser une directive européenne de 2003 sur le temps de travail, épée de Damoclès au-dessus du modèle français de Sécurité civile fondé majoritairement sur le volontariat, 80 % des 250.000 sapeurs-pompiers étant des non-professionnels. Engagée au début du quinquennat, cette réforme, qui entend justement préserver ce « modèle de sécurité civique unique au monde », va aboutir à quelques mois de la présidentielle. Elle a reçu le concours et le soutien de la puissante Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSPF) devant lesquels Emmanuel Macron a pu tester sa popularité mi-octobre, à l’occasion de son 127e congrès.

A la clef de la proposition de loi « Matras », des bonifications financières plus avantageuses ou un accès facilité au logement social afin de fidéliser les volontaires, mais aussi des mesures pour muscler la réponse pénale contre les agressions dont sont de plus en plus victimes les sapeurs-pompiers. Une mention « mort pour le service de la République » est créée pour les agents publics décédés « dans des circonstances exceptionnelles », avec un statut de pupilles de la République pour leurs enfants. Le texte réforme aussi les « carences ambulancières », à savoir les missions non urgentes attribuées aux pompiers. La mesure devrait par ailleurs se traduire par des économies substantielles pour les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis).

Tensions autour du numéro unique

Les parlementaires se sont également penchés sur la question du numéro d’appels d’urgence unique. Celui-ci a été vilipendé par les « blouses blanches » comme étant « une perte de chance » pour les malades, avec en toile de fond la crainte que ne soit remise en cause la prééminence de l’expertise du médecin​. Or si les urgentistes défendent l’usage du « 15 », les pompiers considèrent que les pratiques actuelles ont de plus en plus tendance à les réduire à un rôle d’ambulanciers.

Députés et sénateurs semblent avoir trouvé un point d’équilibre en commission mixte paritaire avec certes l’expérimentation sur deux ans d’un numéro unique d’appel d’urgence, mais également de deux autres modèles : un rassemblement sans « police-secours » (du 15 et du 18) et un regroupement du Samu (le 15) et des médecins de garde, le SAS.