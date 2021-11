L’autoroute des rats. Entre le local poubelle, pourtant récent, et le talus situé à moins d’une dizaine de mètres, un étroit chemin est bien délimité par son absence d'herbe. Un itinéraire vers un garde-manger tracé par le va-et-vient des rats dans le secteur de l’allée Reuss au Neuhof. Un quartier de Strasbourg touché par ces rongeurs comme bien d’autres de la ville. « Tapez dans la porte du local, vous allez les voir sortir de partout ! » assure Maria, une riveraine.

Un chemin tracé dans l'herbe par le va-et-vient des rats. Strasbourg le 16 novembre 2021 - G. Varela / 20 Minutes

Thérèse, 85 ans, confirme. Elle habite le quartier depuis quarante ans. Elle est « dégoûtée » par cette situation et nostalgique d’un temps où « les gens faisaient attention » à leurs déchets « et aux autres ». Penchée à la fenêtre du rez-de-chaussée surélevé, elle montre une grosse boîte d’appâts à rats, posée récemment au sol près d’une petite fenêtre qui conduit aux caves. « Depuis il y en a un peu moins, mais il a trois semaines, les éboueurs sont entrés dans le local poubelles de l’immeuble et une trentaine de rats ont jailli. Il y en a un qui a pris un coup de pelle », assure Thérèse. « Heureusement que j’ai mon chien, il leur court après, explique Hervé, un sexagénaire épuisé par la situation. Ils passent par tous les trous, dans les cloisons, les caves, Il y a aussi un gros problème de punaises de lits. » Le tableau est complet.

« Il n’y a pas grand-chose qui est fait et c’est pas une affiche qui va faire changer les choses », assure Patricia. Il y a en qui jettent leurs poubelles par la fenêtre où laissent leur poubelle dans la rue juste devant, car ils ne veulent pas s’approcher du local à cause de ça et après ça nourrit les rats, c’est un cercle vicieux. »

Les produits chimiques ne suffisent pas

Le problème de cette prolifération impressionnante n’est pas nouveau à Strasbourg. Après une mission d’information et d’évaluation sur six mois, Benjamin Soulet, adjoint à la maire en charge de l’équité territoriale et de la politique de la ville, faisait le point sur la stratégie mise en place lors d’une opération mardi sur le secteur de l’allée Reuss à Neudorf. Accompagnés de Salah Koussa, président du bailleur social Ophéa, de représentants des services d’hygiène et de santé, de spécialistes de la dératisation, d’un représentant du quartier, d’agents d’entretien, ils ont détaillé la stratégie mise en place depuis fin octobre.

Des déchets dans une rue du Neuhof à Strasbourg. Le 16 mai 2021. - G. Varela / 20 Minutes

Une stratégie qui va être également déployée dans d’autres quartiers de la ville. « L’idée de cette commission était d’aller plus loin, de travailler sur les causes même du phénomène car il n’y peut y avoir qu’une solution chimique, même si elle peut-être employée. D’ailleurs, c’est de moins en moins efficace et son utilisation doit être limitée à une action précise et courte dans le temps, comme le demande la réglementation », ajoute Benjamin Soulet. Pour les services de la ville, la lutte passe aussi et surtout par l’information et la prévention. « Des courriers ont été envoyés aux locataires. Des affiches d’informations placées dans les halls d’immeubles. Cela passera aussi par l’intervention de médiateurs, d’opérations de sensibilisation, liste Benjamin Soulet. Jeter sa poubelle par la fenêtre, c’est nourrir les rats. Les habitants doivent aussi participer à cette lutte contre les rongeurs. »

Les aménagements dans le Neuhof à Strasbourg participent à la lutte contre la prolifération des rats. Neuhof Strasbourg le 16 novembre 2021. - G. Varela / 20 Minutes

De la prévention, mais aussi de l’action. La ville appuyée par les bailleurs sociaux, s’attaque à des problèmes techniques adaptés à chaque situation et identifiés. Comme la pose de grilles à maille fines, le nettoyage des espaces verts, l’obstruction des trous dans les murs, les espaces sous les portes… Le bailleur Ophéa renforce ses équipes et annonce le recrutement de six employés supplémentaires qui formeront une équipe mobile. Des mesures appréciées par des habitants, même si certains espéraient bien plus de fermeté, comme « des amendes retenues sur le loyer des locataires qui jettent leurs déchets n’importe où. » La bataille est lancée.