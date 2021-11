Retrouver le stade, la scène, vibrer au cœur d’une foule de 30.000 personnes : ça a manqué aux artistes comme au public. Après l’arrêt forcé dû à la crise sanitaire, matchs et concerts reprennent peu à peu, tandis que d'autres ont voulu marquer le coup. En créant un nouveau festival, par exemple... Et c’est face à la pelouse synthétique de Gerland que le LOU Rugby et Olympia Productions ont annoncé la première édition d’Inversion Fest, festival de musique urbaine qui se déroulera les 17 et 18 juin prochains au Matmut Stadium de Lyon.

Une belle affiche internationale

Inversion Fest est le point de rencontre idéal entre le LOU Rugby, qui souhaitait que son enceinte mythique « soit plus qu’un stade, un lieu de vie », selon son directeur Yann Roubert, et Olympia Production, dont le directeur général Christophe Sabot tenait à « créer quelque chose de nouveau, avec une résonance qui ne soit pas que régionale, sur une esthétique musicale moderne, actuelle ».

De fait, l'événement se veut mondial avec des têtes d’affiche solides, les Black Eyed Peas et Stromae, qui feront leur retour sur scène après quatre ans d’absence. Ils partageront les deux scènes du stade avec PNL, Orelsan, James BKS (fils de Manu Dibango), Sch, Ckay et Oboy. Le reste de l’affiche, comprenant des artistes féminines, sera dévoilé avant le 15 décembre, promettent les organisateurs. Les places, de 35 à 99 euros selon la catégorie, seront mises en vente dès vendredi.

Le Felyn reste en stand-by pour 2022

Le choix de Gerland s’impose pour sa jauge maximale de 35.000 places, mais aussi pour l’esprit du stade : « le LOU Rugby, c’est une équipe, mais c'est aussi tout un carrefour d’échanges, de partage d’émotions », déclare Yann Roubert. La programmation a été imaginée pour y réunir plusieurs générations : « Ckay et Oboy vont attirer un public jeune, tandis que Stromae et les Black Eyed Peas peuvent attirer des parents qui amèneront leurs ados », explique Christophe Sabot. « Le Matmut Stadium permettra justement d’accueillir une catégorie de personnes sur la pelouse, et une autre qui pourra s’asseoir dans le confort et la sécurité d’un stade. »

La naissance d’Inversion Fest signe aussi la mise sur la touche du Felyn Stadium Festival, envisagé par l’OL et Olympia dès 2019 au Groupama Stadium, mais annulé deux années de suite pour cause de Covid-19. L’édition 2021 du Felyn avait d’ailleurs pour tête d’affiche… les Black Eyed Peas.