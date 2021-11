« Les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise peuvent désormais joindre les écoutants experts », a annoncé ce mardi France Victimes. La fédération a signé avec a Conférence des évêques de France et les congrégations religieuses (Corref) des conventions pour ouvrir un numéro d’écoute et d’accompagnement : le 01 41 83 42 17.

France Victimes, qui se revendique comme la « première fédération d’associations d’aide aux victimes de France ». « Implantée sur tout le territoire français, elle propose à toutes les victimes un accompagnement à la fois psychologique, juridique et social au plus près de leur lieu de vie ».

La fédération a participé au rapport Sauvé

Jean-Marc Sauvé et la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) qu’il préside ont choisi la fédération pour son appel à témoignages. De juin 2019 à octobre 2020, elle « s’était chargée du recueil des témoignages de victimes, via une plateforme d’écoute téléphonique spécialement mise en place, mais aussi de l’accompagnement des victimes par son réseau d’associations locales », rappelle-t-elle. La fédération « avait reçu plus de 6.500 témoignages [victimes ou proches] par téléphone et par mail ».

Publié début octobre, le rapport Sauvé a secoué toute l’Eglise catholique en estimant à 330.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l’objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures, de la part de clercs, de religieux ou de personnes en lien avec l’institution.