Parce qu’on est trop content de rentrer dans l'hiver (c’est faux) et avant de profiter des illuminations de Noël, nous vous avons proposé de nous envoyer vos plus belles photos de la couleur grise. Un hommage au ciel de novembre, à la brume du matin et à cette couleur qui se décline en cinquante nuances.

Vous trouverez les photos envoyées par nos internautes dans le carrousel ci-dessous. Si vous voulez continuer à nous en envoyer, cliquez sur le bouton « Envoyez »