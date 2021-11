Selon le Baromètres des Territoires, publié ce mardi, 78 % des Français disent être heureux dans leur vie et 57 % envisagent leur avenir personnel d’une manière optimiste. Des chiffres respectivement en hausse de cinq et dix points par rapport à 2018. Cette étude a été menée par le cabinet d’étude Elabe et l’Institut Montaigne en partenariat avec la SNCF, Franceinfo et de nombreux titres de la presse régionale.

Autre aspect positif qui ressort de cette étude : les deux tiers des personnes interrogées sont satisfaites de leur lieu de vie qu’elles décrivent comme un endroit où il fait bon vivre. 19 % des Français envisagent cependant de déménager et 8 % l’ont fait depuis le début de la crise sanitaire.

68 % des Français estiment vivre dans une société injuste

En revanche, 36 % des sondés ont confié être obligés de se restreindre pour boucler les fins de mois. Autre statistique importante : 68 % du panel estiment vivre dans une société injuste, un chiffre élevé mais en recul de dix points par rapport à 2018. Ils sont aussi 60 % à être pessimistes sur l’avenir de la société française, soit une baisse de dix points par rapport à il y a trois ans.

Les participants ont également été interrogés sur la santé démocratique du pays. Sur ce point, sept personnes sur dix estiment qu’il n’est plus possible de débattre sereinement, particulièrement sur des sujets clivants. En outre, environ 60 % des Français pensent que notre modèle économique actuel n’est pas compatible avec les problèmes environnementaux à résoudre et les trois quarts des personnes interrogées jugent qu’il faudrait changer nos modes de vie afin de répondre aux enjeux écologiques.