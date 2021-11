Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les tensions géopolitiques se déplacent dans l’espace. Les Etats-Unis ont accusé lundi la Russie d’avoir mené un tir de missile antisatellite « dangereux et irresponsable », dans une démonstration de force ayant eu pour conséquence directe de menacer la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale. « Ce test a jusqu’ici généré plus de 1.500 de débris orbitaux traçables, et va probablement générer des centaines de milliers de morceaux plus petits de débris orbitaux », a précisé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. La guerre des étoiles semble donc être passée lundi du cinéma à la réalité.

Opération promotion pour Emmanuel Macron. En déplacement à Béziers ce mardi, le président visitera l’entreprise Genvia créée en mars 2021 en coentreprise avec le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) sur un ex-site para-pétrolier. Issue du groupe Schlumberger, elle développe une ligne de production pilote d’hydrogène. Les pouvoirs publics misent beaucoup sur cette recherche française et espèrent devenir un acteur majeur de la production d’hydrogène. Le président de la République compte bien profiter de cette visite pour mettre en avant cette énergie qui devrait permettre dans les années à venir de décarboner l’industrie lourde et la construction.

Les mesures sanitaires ne passent toujours pas en Guadeloupe. Deux pompiers ont été blessés et deux personnes interpellées lundi sur l’île pendant la première journée d’une grève générale illimitée contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire. Des échauffourées ont opposé pompiers grévistes et gendarmes. Plusieurs stations-service ont en outre été fermées par des manifestants, et de nombreux automobilistes ont pris d’assaut celles restées ouvertes. Tout au long de la journée des barrages plus ou moins éphémères ont également été érigés. Le mouvement, lancé par un collectif d’organisations syndicales et citoyennes de Guadeloupe, semble parti pour durer. « Ça va monter crescendo », pronostique ainsi Jocelyn Zou, représentant syndical FO.