« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle », écrivait Baudelaire. Le temps gris vous donne le spleen ? Célébrons plutôt cette couleur en la photographiant dans ses plus belles nuances. Ciel, nuages, ville, cailloux, plumes, animaux, etc. Envoyez-nous vos plus belles photos de la couleur grise. Les clichés les plus réussis seront mis en avant sur nos différents supports.

» Pour nous envoyer vos photos, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.