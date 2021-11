Deux départements du Sud-Est, le Var et les Alpes-Maritimes, ont été placés en vigilance orange au vent, ce lundi matin, a annoncé Météo-France dans son bulletin matinal, mettant en garde face aux averses orageuses qui vont toucher la Côte d’Azur.

« La dépression actuellement à proximité du Cap Corse se déplace entre la Corse et le continent pour se positionner en mi-journée sur le littoral oriental du Var », a expliqué le service météorologique dans son bulletin publié à 6 heures lundi matin.

Vigilance jaune « vagues-submersion »

« A son approche des Alpes Maritimes et du Var, le vent monte en puissance puis se renforce brusquement avec des rafales atteignant 100 à 120km/h sur le littoral et les sites les plus exposés de ces deux départements », qui ont par conséquent été placés en vigilance orange. Météo-France évoque un « violent coup de vent d’est à nord-est temporaire mais avec des rafales inhabituelles ».

De plus, une vigilance jaune a été mise en place sur le littoral à cause d’un risque de « vagues-submersion » liées à ce coup de vent. « Les forts déferlements peuvent engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les parties exposées ou habituellement vulnérables du littoral », a mis en garde Météo-France. Dans le courant de l’après-midi, le vent devrait s’affaiblir autour de 70km/h et ne plus concerner que le Var.

Des chutes de neige dans les Alpes

Le temps restera perturbé dans le Sud-Est. Des averses se succéderont le matin de la Corse au sud de la Provence. Elles s’accompagneront d’orages. Sur les Alpes, les chutes de neige seront importantes dès 1.700/1.800 mètres. Les ondées s’estomperont en Corse dans l’après-midi mais le temps sera encore orageux sur les côtes de Provence. Du pourtour du golfe du Lion au Centre-Est, le ciel sera couvert et apportera quelques gouttes. Mistral et tramontane seront assez forts avec des rafales entre 60 et 70 km/h, localement 80 à 90 km/h.

Sur le reste du pays, la grisaille dominera. Des bruines pourront tomber par endroits. Sur le piémont pyrénéen, le ciel restera encombré avec de la neige attendue à partir de 1.200 mètres. Les minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés en général, jusqu’à 8 à 12 degrés sur les côtes. Les maximales afficheront 8 à 14 degrés, jusqu’à 13 à 18 degrés dans le Sud-Est.