Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le retour du masque dans toutes les écoles de France, ce lundi. Face au rebond de l’épidémie de Covid-19, son port est à nouveau obligatoire à l’ école élémentaire. Jusqu’à présent, les écoliers du CP au CM2 devaient porter le masque dans 61 départements. Mais désormais, tout le territoire est concerné. « Tous les départements passent au niveau 2 du protocole sanitaire », a en effet annoncé le 9 novembre le ministère de l’Education nationale. Cette généralisation du port du masque marque surtout un retour en arrière. Le gouvernement avait annoncé en septembre la fin de cette obligation dans les départements les moins touchés par l’épidémie. Au total, le port du masque à l’école avait été levé avant les vacances de la Toussaint dans 79 départements, avant de revenir en force avec la reprise de l’épidémie de Covid-19.

Le « Penelopegate » est de retour devant la justice. A partir de ce lundi, François Fillon, sa femme et son ex-suppléant sont jugés en appel dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs de Penelope Fillon qui a plombé la course à l’Elysée de son époux en 2017. Ce second procès se tient près d’un an et demi après la condamnation de l’ancien locataire de Matignon pour détournement de fonds publics notamment, à cinq ans d’emprisonnement dont deux ferme, 375.000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité. Il avait aussitôt fait appel. Les trois prévenus sont attendus au palais de justice de Paris à 13h30, pour une première journée consacrée à des questions de procédure.

Même si la tendance est à l’amélioration, la mauvaise qualité de l’air continue de faire des ravages en Europe. La pollution aux particules fines a en effet provoqué 307.000 décès prématurés dans l’Union européenne en 2019. S’il a diminué de plus de 10 % en un an, ce chiffre reste particulièrement alarmant, selon un rapport de l’Agence européenne de l’environnement publié ce lundi. Parmi les principaux pays de l’UE, la pollution aux particules fines a été responsable en 2019 de 53.800 décès prématurés en Allemagne, 49.900 en Italie, 29.800 en France et 23.300 en Espagne. Avec 39.300 morts, la Pologne est le pays le plus touché relativement à sa population.