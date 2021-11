Face au rebond de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement ressort une ancienne carte de son jeu des différentes mesures sanitaires applicables. A partir de ce lundi, le port du masque est de nouveau obligatoire à l’ école élémentaire dans toute la France.

Jusqu’à présent, les écoliers du CP au CM2 devaient porter le masque dans 61 départements. Tout le territoire est donc désormais concerné. « Tous les départements passent au niveau 2 du protocole sanitaire », a en effet annoncé le 9 novembre le ministère de l’Education nationale, à la suite de l’intervention du président Emmanuel Macron.

Un retour en arrière

Cette généralisation du port du masque marque un retour en arrière. Le gouvernement avait annoncé en septembre la fin du port du masque en primaire dans les départements les moins touchés par l’épidémie. Début octobre, 47 départements avaient ainsi pu l’enlever, suivis par d’autres les semaines suivantes. Au total, le port du masque à l’école avait été levé avant les vacances de la Toussaint dans 79 départements, avant de revenir en force avec la reprise de l’épidémie de Covid-19.

Sur le terrain, ce nouveau changement de cap est accueilli entre « fatalisme » et « satisfaction ». « Il y a de la part des enseignants un certain fatalisme, un épuisement voire une exaspération dans la manière dont les messages du gouvernement sont passés. Mardi, suite à l’allocution de M. Macron, personne n’avait vraiment compris que le masque était rétabli partout », regrette ainsi Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.

Pour Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Sgen-CFDT, cette nouvelle mesure semble par contre surtout « raisonnable ». « C’est une satisfaction car il s’agit d’une mesure de précaution cohérente face à la dynamique de l’épidémie ». « Le but est toujours de fermer le moins de classes possible et d’éviter que l’épidémie ne s’emballe, à l’école et ailleurs », souligne-t-elle. Pour Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, le premier syndicat du primaire, le passage de tous les départements au niveau 2 du protocole est une « mesure de prudence pour le port du masque » mais signifie aussi « le retour au non-brassage sur les temps périscolaires ou encore à la cantine ».