Week-end prolongé oblige, vous n’avez pas ouvert un site d’infos depuis bien longtemps. Pas de panique, on est là pour la session rattrapage. Voici les cinq infos qu’il ne fallait pas rater ce week-end…

1. Bilan très mitigé pour la COP26

La « volonté politique » a manqué pour surmonter les « contradictions » entre pays, estime le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le président britannique de la conférence s’est lui fendu d’un « désolé », se doutant que les critiques allaient fuser. L’accord adopté samedi par les 200 pays de la COP26 vise en effet à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, mais sans garantir de tenir l’objectif de le contenir à 1,5 °C ni répondre aux demandes d’aide des pays pauvres. Du « bla-bla-bla », selon Greta Thunberg…

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.



But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021

L’info en plus : Notre envoyé spécial à Glasgow vous a fait vivre de l’intérieur la COP26 et ses à-côtés, comme cette COP bis qui se tenait dans une église baptiste à vingt minutes de marche de la conférence officielle.

2. Inquiétante recrudescence de covid

Alors que la cinquième vague de coronavirus est désormais amorcée en France, Gabriel Attal a joué la carte de la prévention samedi soir. Invité dans l’émission On est en direct sur France 2, le porte-parole a indiqué que toutes les options étaient sur la table pour combattre l’épidémie, y compris donc le reconfinement. L’Europe tout entière est sur le qui-vive face à la dégradation de la situation sanitaire. Le préfet du Nord a annoncé le renforcement des conditions d’entrée sur le territoire français depuis la Belgique pour lutter contre la propagation du Covid-19. En Autriche, les personnes non vaccinées seront confinées à partir de lundi.

L’info en plus : La France peut-elle, à son tour, imposer des mesures contraignantes aux non-vaccinés ? Nous avons posé la question à des experts.

3. La chasse dans le viseur

Une centaine de personnes ont manifesté samedi après-midi devant la mairie de Laillé en Ille-et-Vilaine pour réclamer des mesures drastiques de limitation de la chasse. La veille, la maire de cette commune avait interdit l’usage de la carabine sur l’ensemble de son territoire et la chasse à moins de 150 mètres des habitations. Insuffisant estime Jimmy Nedellec, du collectif Forest Shepherd, qui réclame notamment un « moratoire sur la chasse dans la commune » et une interdiction de tirs à moins de 500 m des jardins. Début novembre, un homme de 67 ans est décédé après avoir reçu, alors qu’il circulait en voiture, une balle de calibre 9,3 mm, probablement tirée par un chasseur.

L’info en plus : Mobiliser les chasseurs contre la délinquance rurale, c’est la proposition originale que le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen souhaite proposer aux élus locaux lors du prochain congrès des maires. On vous en dit plus ici.

4. Les tensions grandissent avec la Biélorussie

Depuis plusieurs jours, des milliers de migrants et migrantes du Moyen-Orient campent à la frontière entre l’Union européenne et la Biélorussie et les tensions entre ce pays et ses voisins européens ne cessent de grandir. Ce week-end, des dizaines de migrants ont été arrêtées en Pologne après avoir passé la frontière fortement gardée de l’UE.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent se réunir lundi pour élargir les sanctions imposées à la Biélorussie suite à sa répression contre les opposants de Loukachenko, qui dirige le pays depuis près de 30 ans. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que les ministres autoriseraient des sanctions contre « tous ceux qui participent au trafic de migrants vers la Biélorussie », y compris les compagnies aériennes, les agences de voyages et les fonctionnaires.

5. La France à la Coupe du monde 2022

8-0, un quadruplé historique de Mbappé et une poignée d'autres records battus... La soirée des Bleus face au Kazakhstan, samedi, a frôlé la perfection. Avec ce nouveau succès, l’équipe de Didier Deschamps a validé son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et régalé le Parc des Princes. On en a profité pour vous offrir un montage photo assez technique.

L’info en plus : La sécurité du stade n’avait pas l’esprit à la fête samedi soir. Ils ont passé une bonne partie du match à chercher une banderole de supporteurs. Ne cherchez plus, elle est ici.

Voilà, vous êtes à peu près à jour. On vous laisse profiter des dernières heures de week-end, en suivant par exemple le choc de la D1 féminine OL-PSG en live avec nous​.