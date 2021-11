Est-ce une polémique lancée pour en chasser une autre, ou une intention sincère ? Quelques jours après avoir affirmé « j’en ai rien à foutre de réguler », le président de la Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen propose, dans les colonnes du Journal du Dimanche, un « partenariat » aux élus locaux afin de lutter « contre la délinquance rurale et environnementale ».

« Je pense qu’en matière de police de proximité, les fédérations départementales des chasseurs ont un rôle à jouer pour contribuer à la prévention et à la surveillance des territoires », précise-t-il, alors qu’il participera au Congrès des maires à Paris dans les prochains jours. Il évoque le cas des « agents de développement » de la Fédération, déjà appelés dans certaines communes pour réguler « les espèces nuisibles », qui pourraient « avoir des missions plus larges pour s’occuper des dépôts d’ordure illégaux » ou de la présence d’engins motorisés en forêt. « Il s’agirait de dresser des procès-verbaux et de constater des flagrants délits », explique-t-il.

Sur la polémique liée à sa déclaration en direct sur RMC, où il affirmait « j’en ai rien à foutre de réguler », Willy Schraen a tempéré en expliquant que la chasse constituait avant tout « un moment de partage et de bonheur entre amis » et que les chasseurs n’étaient pas des « machines à tuer » pour qui « la chasse n’est qu’une affaire de régulation », même s’ils servent « l’intérêt général » par leur activité.

« Si demain la chasse était interdite, les animaux se multiplieraient, les risques de collision sur la route augmenteraient, et ça provoquerait la mort de centaines de personnes », justifie-t-il dans le JDD. Il juge ainsi les accidents de chasse « beaucoup trop médiatisés » même s’il les « déplore évidemment », alors qu’un automobiliste est décédé récemment après avoir reçu une balle.