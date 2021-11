Avec quatre autres maires d’Ille-et-Vilaine, elle avait réclamé début novembre des mesures fortes pour encadrer la pratique de la chasse. Faute d’une réponse rapide des autorités, la maire de Laillé a pris les devants en signant un arrêté, qui a été adressé ce vendredi aux services de la préfecture. C’est dans cette commune située au sud de Rennes qu’un automobiliste a perdu la vie, touché par le tir d’un chasseur le 30 octobre. Alors qu’il circulait sur la quatre voies entre Nantes et Rennes, le sexagénaire avait reçu une balle de calibre 9,3 mm dans le cou. Il était décédé quelques jours plus tard.

Le chasseur à l’origine du tir mortel a quant à lui été mis en examen pour « homicide involontaire lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». Un mois plus tôt, un autre incident de chasse était déjà survenu dans la commune. Lors d’une battue aux sangliers, deux chats avaient été tués par une meute de chiens dans un lotissement résidentiel.

Une manifestation des anti-chasse organisée samedi devant la mairie

A la suite de ces deux événements tragiques, Françoise Louapre a donc décidé d’agir afin de « préserver l’ordre et la sécurité sur sa commune ». L’arrêté qu’elle vient de prendre interdit ainsi toute opération de chasse, en particuliers les tirs, dans un périmètre fixé à 150 mètres des habitations. Il rend également « obligatoire la tenue en laisse des chiens » et interdit « l’usage des carabines » sur le territoire communal.

La maire tiendra une conférence de presse samedi matin pour donner plus de précisions sur cet arrêté qui restreint la pratique de la chasse sur sa commune. Dans l’après-midi, une manifestation est également prévue devant la mairie à l’appel du collectif anti-chasse Forest Sheperd. « Chaque saison, la liste des morts et blessés par la chasse s’agrandit. Chaque saison, les gens ont peur de sortir de chez eux. Et pourtant, le silence des politiques perdure. Ça suffit ! », indiquent ses membres dans un communiqué.