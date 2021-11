Avec deux à trois millions de touristes chaque année, le Mont-Saint-Michel est l’une des principales destinations touristiques dans l’hexagone. Mais ces derniers mois, ses ruelles médiévales étaient bien désertes en raison de la pandémie de coronavirus qui a plombé tout le secteur touristique.

Fort heureusement, les visiteurs ont été au rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint. « Le nombre de passages piétons intra-muros est en hausse de +3,7 % sur la quinzaine des vacances scolaires qui s’achève, par rapport à l’année 2019, qui reste l’année de référence », indique dans un communiqué l’Établissement public national du Mont-Saint-Michel.

Une hausse de la fréquentation de 39 % par rapport à 2020

« Si l’on se réfère à l’année 2020, cette progression atteint +39 %, sur la même période, ce qui confirme la nette reprise et les effets très minorés de la crise sanitaire », poursuit le communiqué.

Placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Culture, l’établissement public national du Mont-Saint-Michel, créé en décembre 2019, est chargé « d’assurer une gestion unifiée du site ainsi que le développement du Mont-Saint-Michel et de sa baie, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques ».