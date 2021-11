Alors que les prix de l’énergie flambent, EDF fait un pas vers les foyers les plus précaires qui ne seraient pas en mesure de payer leur facture d’électricité. Le géant français de l’énergie a annoncé vendredi qu’il allait cesser de demander la coupure de l’électricité pour ces clients particuliers, et ce toute l’année et non plus seulement durant la trêve hivernale.

A la place, le groupe demandera, à partir du 1er avril 2022, une limitation de puissance à 1 kVA, permettant d’avoir accès à des usages essentiels tels que le fonctionnement du réfrigérateur ou la recharge d’appareils électriques, a-t-il précisé dans un communiqué. « Cette mesure (…) s’appliquera dans tous les cas, sauf s’il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l’alimentation électrique du logement », a-t-il ajouté.

Des coupures d’électricité inacceptables pour le Médiateur national de l’énergie

Cette annonce intervient deux jours après que le Médiateur national de l’énergie a pris position pour un droit d’accès minimal à l’électricité pour les foyers les plus précaires. « Sans électricité, pas de lumière, pas de chauffage, pas d’accès à Internet, ni au téléphone. Il n’est pas acceptable, dans un pays comme la France, que des foyers puissent se retrouver dans une telle situation de précarité et de pauvreté », avait plaidé Olivier Challan Belval.

En France, le gouvernement a récemment annoncé des mesures face à la hausse des cours de l’énergie, qui touche l’Europe entière : un chèque de 100 euros supplémentaires pour les ménages précaires, gel de l’augmentation du prix du gaz et limitation de celle du tarif de l’électricité.

Dans son communiqué, EDF souligne qu’il privilégie déjà, depuis quelques années, la limitation de puissance à la demande de coupure d’électricité. Selon le groupe, ce choix a permis de réduire d’un tiers le nombre de coupures en cinq ans.