L’état d’urgence sanitaire cessera de s’appliquer sur le territoire de la Guadeloupe​ le 14 novembre au soir, a annoncé mercredi le préfet Alexandre Rochatte, lors d’un point de situation hebdomadaire à Basse-Terre, précisant également la fin du couvre-feu « à compter de dimanche soir » et des jauges qui « seront modifiées » pour certaines activités. Après avoir subi une meurtrière quatrième vague, l’archipel connaît désormais une situation épidémique « plutôt stable », a indiqué lors de la conférence de presse, Valérie Denux, la directrice générale de l’ Agence régionale de santé (ARS).

Du 1er au 7 novembre 2021, « 166 nouveaux cas positifs ont été dépistés sur le territoire », en baisse par rapport à la semaine précédente. Le taux d’incidence est de 44/100.000, le taux de positivité s’élève à 1,4 % et le facteur de reproduction du virus dépasse à peine 1 %. Un patient de 59 ans « qui avait été évacué vers la métropole » est décédé durant cette période, a précisé Valérie Denux.

L’obligation vaccinale, source de tensions et de blocages

Les tests de dépistage du coronavirus « resteront gratuits » jusqu’au 6 décembre et l’ARS a commandé à Santé Publique France « une enquête de séroprévalence » afin de « connaître l’immunité collective sur le territoire et adapter notre méthodologie de suivi de l’épidémie ». Concernant l’obligation vaccinale, source de vives tensions et de blocages depuis plusieurs semaines dans les établissements hospitaliers, Valérie Denux a dénoncé « la malveillance, des actions qui sont inacceptables », de « personnes qui sont minoritaires » et « prennent en otage les patients ».

La direction du CHU a porté plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, à la suite du blocage du pôle logistique du CHU, affectant la livraison des repas. Un numéro spécial a été mis en place pour aiguiller les patients. En Guadeloupe, 46,14 % des plus de 18 ans ont reçu une première injection de vaccin. Au CHU de la Guadeloupe, le taux de vaccination est de 84 % selon l’ARS.