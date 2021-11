Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lundi le masque a fait son retour dans les écoles de 39 départements et ce n’était qu’une prérentrée. L’obligation de porter la protection anti-Covid va en effet être étendue à tous les élèves du CP au CM2 lundi prochain. Le ministère de l’Education a annoncé mardi, après l’allocution du président Emmanuel Macron​, qu’à partir du 15 novembre, « tous les départements passent au niveau 2 du protocole sanitaire ». L’objectif est de contrer le rebond de l’épidémie de coronavirus. « La cinquième vague a commencé en Europe au Royaume-Uni, en Allemagne, où plus de 30.000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour », a reconnu le chef de l’Etat mardi soir.

C’est un témoin un peu particulier qui va s’avancer à la barre du tribunal pour parler des attentats du 13-Novembre. A la demande de l’association Life for Paris, François Hollande sera longuement entendu ce mercredi au 42e jour du procès. Problème : la venue de l’ancien président de la République, en poste au moment de l'attaque des terrasses parisiennes et du Bataclan, ne fait pas l’unanimité, notamment au sein de la défense. Pour en savoir plus, c’est par ici.

Les fans de Koh-Lanta ont vécu mardi soir un véritable séisme durant une séquence de six minutes. En seulement 360 secondes, l’image de héros dessinée par Teheiura depuis dix ans est tout simplement partie en fumée. Tout a commencé lorsque Denis Brogniart a demandé à parler en aparté avec Teheiura. « Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp »… D’emblée, le couperet tombe : Teheiura est exclu du jeu pour avoir triché. La terre de l’île des bannis en tremble encore. 20 Minutes revient sur cette première ici et Teheiura se confie par ici.