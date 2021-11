Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Chaque jour, à Marseille, près de 50.000 repas sont servis dans les 320 restaurants scolaires municipaux que compte la deuxième ville de France, via une délégation de service publique accordée à la Société marseillaise de restauration et services, filiale de la Sodexo, et ce jusqu’en 2025. Dès son élection, le maire de Marseille n’a pas caché sa volonté de mettre fin à ce monopole, pour entamer une sorte de révolution dans les cantines​.

Au beau milieu des vacances scolaires de la Toussaint, la ville de Marseille a ainsi annoncé avoir lancé un marché d’évaluation de son service de restauration, le tout afin de préconiser, dès le mois d’avril 2022, « des premières pistes d’amélioration à mettre en œuvre », fondées notamment sur « des solutions élaborées localement ».

