Elle est connue dans toute la France pour le passage catastrophique de la tempête Xynthia, laquelle avait provoqué la mort de 29 personnes dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Plus de onze ans après le drame, la commune de La Faute-sur-Mer, au sud de la Vendée, s’apprête à définitivement changer de nom. Les conseils municipaux de La Faute-sur-Mer et de sa voisine L'Aiguillon-sur-Mer ont en effet entamé un processus de fusion des deux municipalités au profit d’une seule et même commune nouvelle. Cette dernière entrera en fonction le 1er janvier 2022.

Mais il fallait auparavant trouver un nouveau nom pour la nouvelle entité. Une consultation a été lancée en juin auprès des habitants. Trois noms étaient proposés : Cap d’Arçay, Les Pointes-sur-Mer et L’Aiguillon-La-Presqu’île. C’est ce dernier qui a recueilli le plus de suffrages. « Suite à cette consultation, les élus ont décidé, eux aussi, de retenir ce même nom », annoncent les conseils municipaux.

La commune de L’Aiguillon-La-Presqu’île sera donc intronisée en 2022, après validation du préfet. Les noms de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer resteront toutefois inscrits sur certains panneaux en tant que communes déléguées.