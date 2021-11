Après l’abandon du transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes décidé à la suite de 50 années de lutte, les grands projets d’aménagement ont-ils encore de l’avenir en Loire-Atlantique, où le conseil départemental s’est par ailleurs engagé dans une démarche de « zéro artificialisation » des sols ? Ces derniers temps, ils sont en tout cas nombreux à se heurter à de vives oppositions de la part de la population locale, laquelle les contraignent parfois, et même sans ZAD, à revoir leur copie. Le point.

Amazon, Airseas : projets abandonnés

L’annonce de la communauté de communes de Grand-Lieu a surpris tout le monde le 25 octobre​. Les élus locaux décidaient finalement de renoncer au projet d’implantation d’une importante base logistique Amazon, l’une des plus grandes de France, sur le site de l’ancien hôpital de Montbert, au sud de Nantes. Raison officielle : l’accumulation des « contraintes techniques et juridiques » et le retard pris par le projet. La montée en puissance de l’opposition, réunie derrière un collectif d’associations, d’élus et de riverains, a également dû peser dans la balance. Les conditions environnementales et le modèle économique d’Amazon étaient, notamment, pointés du doigt. Reste que le géant américain de l’e-commerce est toujours à la recherche d’un site dans l’ouest de la France pour y construire une grande plateforme.

Un peu plus tôt, début septembre, c’est Airseas qui a décidé de jeter l'éponge. La société ambitionnait d’implanter sa plateforme d’essais de voiles géantes, destinées à équiper des cargos, dans le marais de Machecoul. C’était sans compter des riverains et des associations, dont la Ligue de protection des oiseaux, qui s’inquiétaient des impacts environnementaux de l’activité sur ce site Natura 2000. Malgré une décision de justice qui leur donnait le feu vert cet été, les porteurs de projet ont changé leurs plans, déplorant un « rapport de force (…) contre-productif » de la part des opposants.

Le surf park, Le Carnet : projets au point mort

A Saint-Père-en-Retz, c’est autour d’un projet privé de surf park que les remous se concentrent depuis maintenant plusieurs années. Mais le complexe de loisirs et sa vague artificielle, prévus pour fin 2021-début 2022, n’ont pas encore déferlé sur les terres agricoles convoitées, à 10 km de l’océan. Bien au contraire. Après plusieurs épisodes de contestation, parfois tendus, l’horizon semble dégagé pour les opposants, dont certains ont même crié victoire. Le projet, qui remporte l’adhésion de la municipalité mais pas celui du conseil départemental, ne serait cependant « pas enterré », a indiqué cet été à Ouest-France l’un de ses très discrets responsables.

Entre Frossay et Paimbœuf, le site du Carnet a été occupé pendant plus de six mois par une ZAD. Une cinquantaine de militants avaient choisi de s’installer sur cette ancienne île de Loire afin d’empêcher la réalisation d’une base logistique et d’un parc d’éco-entreprises voulus par le Grand port maritime. Les occupants ont finalement été délogés par la force, fin mars dernier. Mais le projet économique, fragilisé par la crise et le manque de candidats, n'a pas démarré pour autant. « Nous n’avons plus de projet », a même annoncé le directeur général du port. Pour combien de temps ?

Sablières et méthaniseur XXL : toujours en cours

A Saint-Colomban, deux carrières de sable extraient déjà 700.000 tonnes de sable par an sur plus de 100 hectares. Mais d’ici à 2023, GSM et Lafarge, les exploitants, aimeraient quasiment doubler la taille des carrières. Problème, cela se ferait sur des terres classées « espaces agricoles pérennes », et l’opposition sur place est forte, avec plusieurs manifestations et blocages du site ces derniers mois. Pour trancher l’épineuse question, un référendum local doit être organisé au mois de janvier, à l’initiative de la mairie.

Non loin de là, à Corcoué-sur-Logne, c’est un autre gros dossier qui met de l’eau dans le gaz. Le projet de super méthaniseur, porté par une coopérative agricole, verra-t-il le jour ? Rien n’est moins sûr alors que, là encore, les critiques sont vives autour de ce futur site qui ambitionne de transformer chaque année 500.000 tonnes de déjections de vaches en biométhane à partir de la fin 2023. Dernier épisode : l’avis défavorable donné la semaine dernière par le conseil départemental de Loire-Atlantique, lequel avance une incompatibilité avec les infrastructures routières existantes. Une nouvelle période de concertation avec les habitants doit s’ouvrir.

La mini centrale nucléaire : un pré-projet déjà contesté

Le projet n’en est qu’au stade embryonnaire mais il est discuté avec beaucoup d’énergie. Christelle Morançais, présidente de la région des Pays-de-la-Loire, a étonné tout le monde il y a quelques jours en proposant d’accueillir une mini-centrale nucléaire à la place de la centrale à charbon EDF de Cordemais, vouée à la fermeture. L’opposition de gauche, écologistes en tête, s’est déjà vivement exprimée contre cette idée qui permettrait notamment, selon ses partisans, d’offrir un avenir économique à ce site bordé par la Loire.